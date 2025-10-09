КЗП установи 83 нарушения на Закона за въвеждането на еврото

След изтичане на преходния период за търговците съгласно Закона за въвеждане на еврото в България, Комисията за защита на потребителите (КЗП) извърши днес засилени проверки на територията на цялата страна.

Контролът е насочен към начина на обозначаване на цените в левове и евро, както и към изискването за предоставяне на информация за движението на цените на определени стоки, за да се установи дали има обосновано увеличение. Част от проверките бяха осъществени съвместно с представители на Националната агенция за приходите.

Проверени са търговски обекти, предлагащи хранителни и нехранителни стоки – дрехи, обувки, стоки за дома, оптики, аптеки, книжарници, магазини за детски стоки, козметика, както и заведения за хранене и развлечения.

В рамките на 125 извършени проверки са установени 13 нарушения, въпреки многократните предупреждения към търговците за незабавно отстраняване на несъответствията до 8 октомври 2025 г. Нарушенията включват:

липса на цени в евро,

изписване на цените в левове и евро с различен размер и цвят на шрифта,

изписване на валутите с много по-дребен шрифт от цифрите.

Законът предвижда глобите и имуществените санкции да варират от 400 до 14 000 лв., в зависимост от нарушението.

Освен това, КЗП е установила и 70 големи търговци, които не публикуват на интернет страниците си данни за цените на продукти от голямата потребителска кошница съгласно изискванията на ЗВЕРБ.

За непредоставяне на информация санкциите варират от 10 000 до 100 000 лв. при първо нарушение и от 20 000 до 200 000 лв. при повторно.

Комисията продължава да полага усилия за повишаване на осведомеността на потребителите за техните права и за информиране на търговците за техните задължения, като предоставя препоръки, участва в разяснителни срещи и публикува полезна информация на сайта си: www.kzp.bg.

Засилените проверки на КЗП продължават.