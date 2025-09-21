Киану Рийвс вдига сватба?  

Киану Рийвс от години е смятан за един от най-скромните и земни холивудски актьори, но любовната му история с художничката Александра Грант определено му придава ново излъчване. Двамата се познават от повече от десетилетие, като в началото работят заедно по арт проекти и книги, преди да се появят официално като двойка през 2019 г. Тогава появата им хванати за ръка на червения килим изненада феновете и медиите, а с времето отношенията им станаха все по-публични.

Ако преди избягваха да демонстрират близост, днес Киану и Александра спокойно си разменят прегръдки и целувки пред обективите, включително на големи събития и премиери, където изглеждат повече от щастливи. Според близки до актьора той никога не е бил по-усмихнат и спокоен. Александра е първата жена, която успява да му върне светлината след тежки лични загуби в миналото. Добре известно е, че Рийвс е преживял трагични моменти, включително смъртта на своята годеница в автомобилна катастрофа, което дълги години оставя следи върху него.

Сега Киану изглежда по-енергичен и уверен, а връзката му с Александра се определя от техни приятели като „най-забавната и позитивна“, в която някога е бил. Наскоро снимки на Александра с пръстен на ръката породиха слухове за таен годеж. Засега няма официално потвърждение, но коментарите около двойката не стихват, а близки твърдят, че двамата планират бъдещето си заедно.Ретро.бг





