Кивито – суперплод за по-силно здраве

Кивито продължава да печели популярност сред специалистите по хранене, след като нови изследвания подчертават неговите значителни ползи за здравето.

Само един плод дневно може да подпомогне имунитета, храносмилането и здравето на сърцето, съобщават експерти. Богато на витамин C, кивито осигурява над 100% от дневната препоръчителна доза от този важен антиоксидант, който подпомага организма в борбата със свободните радикали и настинките.

Освен това плодът съдържа фибри, които подобряват храносмилането и намаляват риска от запек. Според диетолози кивито е полезно и за сърдечно-съдовата система. Високото съдържание на калий помага за регулиране на кръвното налягане, а антиоксидантите намаляват нивата на „лошия“ холестерол.

Не на последно място, кивито може да повлияе положително върху настроението. Някои изследвания сочат, че редовната му консумация повишава нивата на серотонин – хормонът на щастието.

Специалистите препоръчват кивито да се включва в ежедневното меню, особено през зимния сезон, когато нуждата от витамини е по-голяма.