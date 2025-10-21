Киев и Европа подкрепят плана на Тръмп за спиране на войната в Украйна, Москва отказва

На 21 октомври Киев и неговите европейски партньори изразиха подкрепата си за предложението на Вашингтон за прекратяване на бойните действия по настоящата фронтова линия в Украйна — план, на който Москва се противопоставя.

„Ние изцяло подкрепяме позицията на президента Тръмп, че сраженията трябва да спрат незабавно и че настоящата линия на съприкосновение трябва да бъде отправна точка за преговори“, се казва в съвместно изявление на президента Володимир Зеленски и лидерите на Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия, Полша, ЕС, Норвегия, Финландия, Дания, Испания и Швеция, съобщи „Киев Индипендънт“.

Вашингтон предлага спиране на огъня по текущата фронтова линия

След напрегнатото посещение на Зеленски във Вашингтон президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи руските и украинските сили да прекратят бойните действия на базата на позициите, които заемат в момента.

Тръмп нарече украинската територия „собственост“, която Москва е „спечелила“ във войната, но отрече, че е оказвал натиск върху Зеленски да отстъпи на Русия цялата Донецка област, включително териториите, които все още са под украински контрол.

Зеленски потвърди руските искания за Донецка и Луганска област

На 19 октомври Зеленски заяви, че специалният пратеник на Тръмп за Русия, Стив Уиткоф, е предал исканията на Москва за пълно изтегляне на украинските сили от Донецка и Луганска област.

Киев подчертава, че няма да отстъпи територии, които не са окупирани, и настоява пълното прекратяване на огъня да бъде първото условие за бъдещи мирни преговори.

Москва отказва да спре бойните действия

На 20 октомври говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че позицията на Русия „не се е променила“.

„Тактиката на забавяне от страна на Русия показва, че Украйна е единствената страна, сериозна в стремежа си към мир“, посочват европейските лидери. „Путин продължава да избира пътя на насилието и разрушението“, добавят те.

Разногласия между САЩ и Европа относно военната помощ за Киев

Европейските лидери призоваха за увеличаване на натиска върху Москва, въпреки че администрацията на Тръмп не желае да въоръжи Украйна с далекобойни ракети „Томахоук“ или да подкрепи европейските планове за използване на руски активи за финансиране на Киев.

Планирана среща между Тръмп и Путин в Будапеща

Въпреки че позицията на Тръмп се е изместила в полза на Украйна през последните месеци, телефонният разговор с Путин на 16 октомври доведе до нов обрат. Двамата лидери обявиха, че ще се срещнат в Будапеща през следващите седмици за обсъждане на мирните усилия, макар точната дата да не е определена.

Републиканецът оттегли своите изявления от септември, според които Украйна може да си върне всички окупирани територии. Остава неясно дали Украйна или европейските партньори ще бъдат поканени на срещата, макар Зеленски да е готов да участва.

Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че разговори за сигурността на Украйна и Европа не могат да се водят без участието на всички засегнати страни.

Зеленски се готви за среща с „Коалицията на желаещите“

Преди срещата на върха, Европа публично подкрепи Украйна. Зеленски е насрочил среща с лидерите на „Коалицията на желаещите“ в Лондон на 24 октомври.БГНЕС