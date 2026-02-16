Киев и Москва ще преговарят в Женева с участието на САЩ

След преговорите с Иран, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще останат в Женева, за да участват в нов кръг от преговори между Русия и Украйна, съобщава Нова. През януари и началото на февруари разговори се проведоха на два пъти в Абу Даби, но до съществен пробив така и не се стигна.

Основен проблем остават териториалните претенции. Русия продължава да настоява да получи дори области, над които няма контрол, докато Украйна определя идеята за отстъпване на територии като „абсурдна“. САЩ поставиха неофициален срок до юни 2026 г. за постигане на финално мирно споразумение.