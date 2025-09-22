Километрична тапа на АМ „Струма“ преди Кресна

Интензивен трафик в последния от поредицата почивни дни. Полицейското присъствие по пътищата е засилено. Униформените следят за спазването на скоростните режими, шофиране без колани или след употреба на алкохол и наркотици.

Както се очакваше, тапа се е образувала в края на автомагистрала „Струма“ преди Кресна. Колоната е дълга около два километра, а шофьорите изчакват около 40 минути, за да преминат. Прави впечатление, че различните навигационни системи предлагат алтернативни маршрути през малки пътища и села. Това обаче води до допълнителни затруднения, тъй като автомобили непрекъснато се включват в главното движение от вътрешните улици на Кресна, причинявайки кратки забавяния. Веднъж преминали Кресна, шофьорите се движат в сравнително спокойно движение през Кресненското дефиле и в района на Симитли.

През почивните дни на терен са около 200 патрулни автомобила. Полицейски коли ще се движат в трафика и ще следят за агресивни шофьори, както и за такива, които карат в аварийната лента. За да се облекчи движението, полицията предприе действия по извеждане на тежкотоварните камиони от магистралите в късния следобед.

