Парк „Македония“ се превърна в открит киносалон в първата вечер на „Лятно кино под звездите“ с прожекцията на филма „Без крила“ на Ники Илиев.

Следващите две вечери продължават с прожекции на биографични филми за значими личности.

Тази вечер на открито ще можете да гледате филма „Гунди – Легенда за любовта“, посветен на живота и кариерата на футболиста Георги Аспарухов.

На 23 август публиката ще посрещне документалния филм „Моралът е доброто“, който представя живота и делото на юриста и преподавателя Кристиан Таков.

Прожекциите започват в 20:30 часа и са с вход свободен.





