Кипър пое председателството на ЕС

Кипър пое ротационното председателство на Европейския съюз, отбелязвайки началото на шестмесечния си мандат със среща в Никозия. На церемонията присъстваха украинският президент Володимир Зеленски, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, предаде „Ройтерс“.

Това е вторият път, когато източносредиземноморският остров поема председателството на ЕС, припомня агенцията. По-късно в церемонията в Никозия ще се включат представители на държави от Близкия изток, включително ливанския президент Жозеф Аун, което ще подчертае стремежа на Кипър да бъде мост между Европа и региона.

Отбелязвайки „постоянно многобройните“ предизвикателства, кипърският президент Никос Христодулидис заяви, че „по време на кипърското председателство ние ще отговорим на това институционално задължение към Европейския съюз с една единствена цел: Да укрепим – защото това е необходимостта, показана от международните развития – автономията на Европейския съюз, за ​​да тласнем европейската интеграция още напред“.

Присъствието на Зеленски беше „разгледано като политически знак за продължаващата подкрепа на ЕС за Киев, тъй като войната му с Русия навлиза в четвърта година“, отбелязва „Ройтерс“.