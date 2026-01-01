Кипър пое председателството на Съвета на ЕС

Кипър поема за втори път шестмесечното председателство на Съвета на ЕС, съобщава БТА.

Страната има намерение да съдейства за промени, насочени към европейска самостоятелност.

Председателството ще протече под мотото „Открити към света“.

То започва на фона на остри геополитически сътресения и непредсказуемост.

В програмата за предстоящите дейности се отчита, че Европа трябва да сътрудничи със своите партньори, когато е възможно, като същевременно действа независимо, когато е необходимо. Според Кипър ЕС трябва да работи за самостоятелност в отбраната, енергетиката и търговията, при конкурентоспособността, в прехода към чиста икономика, в цифровизацията и социалното сближаване.

Преди дни кипърският президент Никос Христодулидис заяви, че Никозия ще се стреми към бързо прилагане на решенията, свързани с развитието на европейската отбрана, към укрепване на трансатлантическите отношения и насърчаване на сътрудничеството между ЕС и НАТО.

Той изрази намерение неговата страна да работи за прилагане на новото европейско законодателство за миграцията и за противодействие на дезинформацията и опитите за външна намеса. Христодулидис посочи, че Кипър ще подкрепя разширяването на ЕС и в това отношение Украйна ще заема водещо място. Той изрази очакване до средата на годината да бъде приета преговорната рамка за разпределението на следващия седемгодишен бюджет на ЕС.

Програмата на председателството предвижда 382 събития до края на юни, като церемониите по откриването са насрочени за 7 януари в Лефкозия и на 21 януари в Брюксел.

Кипър пое за първи път председателството на Съвета на ЕС през 2012 г. – осем години след като се присъедини към Общността. Четири години по-късно страната се присъедини към еврозоната. Кипър е една от малкото европейски страни извън НАТО и Шенген.