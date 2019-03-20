Кирил Десподов отпадна за квалификациите с Черна гора и Косово

Кирил Десподов бе освободен от лагера на мъжкия национален отбор за европейските квалификации с Черна гора и Косово, съобщава “Гонг”.



Нападателят не е възстановен от травма, получена в клубния му тим, съобщава официалният сайт на БФС.

На мястото на Десподов няма да бъде викан заместник, а националите ни ще посрещнат първия си съперник с група от 23-ма футболисти.

Групата на България:

Николай Михайлов, Пламен Илиев, Димитър Евтимов, Николай Бодуров, Валентин Антов, Васил Божиков, Камен Хаджиев, Страхил Попов, Антон Недялков, Петър Занев, Радослав Кирилов, Георги Костадинов, Кристиян Малинов, Симеон Славчев, Ивайло Чочев, Тодор Неделев, Антонио Вутов, Николай Димитров, Галин Иванов, Мартин Минчев, Радослав Василев, Ивелин Попов, Спас Делев.



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