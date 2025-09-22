Кирил Стоев, кмет на община Радомир: Провъзгласяването на държавната независимост е дата, която не бива да забравяме

Уважаеми съграждани,

Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – акт, който отхвърля всякакви ограничения, определя стабилно мястото на страната ни пред света и ясния стремеж на България да бъде не просто обект, а да заеме стабилно мястото си в историята.

Провъзгласяването на държавната независимост е дата, която не бива да забравяме – пример за единна държава и народ. Днешният ден е повод да почетем родолюбивия дух на предците, предоставили ни възможността да живеем в независима България.

Нека и занапред да продължаваме да отстояваме категорично националния си интерес, да бъдем обединени!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

КИРИЛ СТОЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР





