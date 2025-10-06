Китайски мигрант се удави между Сърбия и Хърватия

Най-малко един мигрант от китайски произход е загинал при потъване на лодка в река Дунав между Сърбия и Хърватия, а други девет са били спасени от сръбската и хърватската полиция, съобщи сръбското Министерство на вътрешните работи.

Инцидентът е станал близо до село Бачко Ново Село, на брега на Дунава, който на това място бележи границата между Сърбия и Хърватия – членка на Европейския съюз.

Двете страни се намират по така наречения „балкански маршрут“, по който всяка година преминават хиляди мигранти, надяващи се да достигнат до ЕС.

„Вчера около 20:45 ч. ръководството на полицията в Нови Сад беше информирано, че лодка се е преобърнала в Дунав близо до Плавна. На борда са били най-малко десет души, сред които граждани на Китайската народна република“, се посочва в съобщението. Добавя се, че са проведени издирвателни действия и от двете страни на реката.

В Бачко Ново Село „спасителна операция е позволила да бъде изваден от водата един човек – китайски гражданин, чиято смърт е била констатирана. Други четирима китайски граждани са били открити и са получили медицинска помощ“, предаде АФП.

„Хърватската полиция извади от Дунава пет китайски граждани – трима мъже и две жени“, се уточнява още в съобщението, като се добавя, че търсенето продължава.

Според последните данни на Европейската агенция за гранична охрана Frontex, между януари и август 2025 г. 7856 души, предимно от Турция, Сирия и Афганистан, са използвали този маршрут.

Инцидентите не са рядкост – през август 2024 г. 12 души загинаха на река Дрина между Сърбия и Босна и Херцеговина, сред които 9-месечно момиченце и майка му.

От 2014 г. насам 413 души са загинали по пътя на Западните Балкани, според данни на Проекта за изчезнали мигранти на Международната организация по миграция.