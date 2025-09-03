Над 21 000 деца в Ивицата Газа са получили увреждания вследствие на войната

Най-малко 21 000 деца в Газа са останали с увреждания от началото на войната на 7 октомври 2023 г., съобщи Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания. Според данните около 40 500 деца са получили „наранявания вследствие на военни действия“ в почти двете години от началото на войната, като повече от половината от тях са останали с увреждания.

Според представители на комитета, че с оглед ситуацията в палестинските територии, израелските заповеди за евакуация по време на офанзивата на армията в Газа „често са били невъзможни“ за изпълнение от хора с увреждания на слуха или зрението, което е направило евакуацията невъзможна, предаде АФП.

„Докладите описват също така, че хора с увреждания са били принудени да бягат и да се евакуират в опасни за тях условия, като например да пълзят по пясък или кал без помощни средства за придвижване“, посочват още експертите. Те посочиха, че трудностите при доставките на хуманитарната помощ, за Ивицата Газа, също оказват голямо влияние върху хората с увреждания.

„Хората с увреждания се сблъскаха с сериозни прекъсвания в помощта, което остави много от тях без храна, чиста вода или санитарни условия и зависими от другите за оцеляването си“, се казва в доклада.

Докато частната хуманитарна фондация за Газа, подкрепяна от САЩ и Израел, разполага с четири разпределителни пункта на територията, системата на ООН имаше близо 400. Физически пречки, като отломки от войната и загуба на помощни средства за придвижване под развалините, допълнително са попречили на хората да достигнат преместените пунктове за помощ.

Според комитета на ООН за правата на хората с увреждания, около 83% от уязвимите хора са загубили своите помощни средства, като повечето от тях не могат да си позволят алтернатива. Представителите на групата изразиха загриженост за факта, че средства като инвалидни колички, проходилки, бастуни, шини и протези са считани за „продукти, подходящи за двойна употреба“ от израелските власти и затова не са включени в пратките с помощ.

Комитетът призова за масирана доставка на хуманитарна помощ за хората с увреждания, засегнати от войната, като настоя, че всички страни трябва да приемат мерки за защита на хората с увреждания, за да се предотвратят „по-нататъшни насилие, вреди, смъртни случаи и лишаване от права“. Организацията е била информирана за най-малко 157 114 души, получили наранявания, като над 25 % от тях са изложени на риск от трайни увреждания, в периода от 7 октомври 2023 г. до 21 август тази година.

В Газа има най-малко 21 000 деца с увреждания в резултат на увреждания, придобити след 7 октомври 2023 г..

От комитета на ООН настояха също, че Израел трябва да приеме конкретни мерки за защита на децата с увреждания от атаки и да приложи протоколи за евакуация, които отчитат хората с увреждания. Страната трябва и да гарантира, че хората с увреждания ще имат право да се върнат безопасно в домовете си и получават помощ за това.

Nova





