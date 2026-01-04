Топ теми

Китан-Кито от Кресна е загиналият рибар в Гърция

Рибар №1 на Югозапада Китан Йорданов Китанов по прякор „Кито“ от Кресна е загинал, след като лодката му се преобърнала в района на устието на река Струма в Северна Гърция, съобщава pirinsko.com.


По предварителна информация на борда на лодката имало двама души, Китан – „Кито“ от Кресна и негов приятел от Дупница. Според наличната информация лодката им се е преобърнала заради силния южен вятър, докато се приближавала към пристанището на селището Неа Кердилия.

Дупничанинът е бил спасен от група доброволци, които се включили в спасителната операция въпреки риска. В спасяването са участвали 3 рибарски лодки, както и служители на бреговата охрана.

Спасеният е бил изваден от водата с хипотермия.

На мястото е изпратен и хеликоптер.

