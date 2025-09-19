КЛАСИКА И ИНЦИДЕНТ НА СТ. „ОСОГОВО“! Фен припадна на дербито под Хисарлъка, масажистът на „Славата“ прескочи оградата да го свести

„Кюстендил“ удари с класиката 3:0 „Струмска слава“ в голямото дерби на върха в ЮЗ Трета лига, но двубоят ще се запомни и с инцидента десетина минути след началото, когато фен припадна на трибуните на стадион „Осогово“, а масажистът на гостите Юлиан Владимиров реагира светкавично, прескочи оградата и оказа първа помощ на пострадалия, докато линейката влезе на пистата. След кратко прекъсване главният рефер Мартин Марков поднови мача, който започна с ранен домакински аванс, осигурен в 4-та мин. от Любослав Любомиров след корнер и неспасяем изстрел с глава. Радомирци отговориха със серия неточни удари, веднъж и стражът Иван Топалов показа рефлекс след шут на ексорлето Любомир Тодоров. В края на полувремето авторът на откриващото попадение шокира съперника с гол близнак отново след центриране от ъгловото флагче.

Двамата наставници започнаха със смените още на почивката и промениха подхода си в срещата. „Славата“ погледна по-смело към вратата на опонента си, докато тимът на Даниел Младенов заложи на контраатаки с дълги подавания. Интригата окончателно уби в 65-та мин. Даниел Гогов, който открадна една топка в средата на терена и от халите изненада Йордан Димитров. Така хората на Стефан Гошев сдадоха лидерската позиция и се свлякоха на 4-то място, а на върха се настаниха „Рилски спортист“ и сините от града под Хисарлъка. В топ 3 пък се намести „Ботев“ /Ихт/.

Юл. Владимиров се притече на помощ на припаднал фен, докато линейката влезе на пистата Петричкият рефер Ал. Вангелов /вдясно / влезе в ролятата на „папарак“ и щракна колегите си с двамата капитани Авторът на третия гол Д. Гогов /вдясно Играчът на мача Л. Любомиров /вляво

В събота „Кюстендил“ гостува в Ботевград на „Балкан“, докато детронираният водач посреща на ст. „Христо Радованов“ втория отбор на „Славия“.

„КЮСТЕНДИЛ“: Топалов, Грахльов, Стойнев, Адемов /46-Н. Николов/, Ст. Николов, Д. Илиев /46-Цв. Стоичков/, Стоименов, Методиев, Л. Любомиров /80-Бачовски/, Д. Гогов /68-Ал. Александров/, Д. Младенов /80-Въжаров/.

„СТРУМСКА СЛАВА“: Й. Димитров, Митов /67-Осман/, Марянов /78-Е. Петров/, Савов, Мицаков, Дамянов /46-Стойков/, Арахангелов, М. Войнов /82-Св. Тасев/, Л. Тодоров /46-Джоров/, Аспарухов, Ч. Христов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ






