Класическа спаначена супа с яйчена застройка

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 333 )

Необходими продукти

  • спанак – 300 г
  • моркови – 2 бр.
  • пресен лук – 1 връзка
  • пресен чесън – 1 връзка
  • ориз – 1 шепа
  • олио – 3 с.л.
  • сол – на вкус
  • черен пипер – на вкус
  • джоджен – 1 – 2 ч.л.
  • За застройката
  • жълтъци – 2 бр.
  • кисело мляко – 7 с.л.

Начин на приготвяне

Измийте спанака и премахнете дръжките му. Нарежете го на дребно и го оставете на страна.

Нарежете лука и чесъна на ситно и настържете морковите.

В подходяща тенджера загрейте олиото и добавете лука и чесъна.

Запържете ги за 1-2 минути и добавете към тях настърганият морков.

Задушете ги за 1-2 минути и добавете ориза. Запържете го, докато стане прозрачен за 2-3 минути и добавете спанака.

Разбъркайте и добавете около 2 литра гореща вода.

Оставете спаначената супа да ври около 30 минути на слаб огън. След това подправете със сол, черен пипер и джоджен на вкус.

Накрая спаначената супа се застройва с жълтъците и киселото мляко и можете да сервирате. По желание гарнирайте с няколко лъжици кисело мляко.

