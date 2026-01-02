Класическа спаначена супа с яйчена застройка

Необходими продукти
- спанак – 300 г
- моркови – 2 бр.
- пресен лук – 1 връзка
- пресен чесън – 1 връзка
- ориз – 1 шепа
- олио – 3 с.л.
- сол – на вкус
- черен пипер – на вкус
- джоджен – 1 – 2 ч.л.
- За застройката
- жълтъци – 2 бр.
- кисело мляко – 7 с.л.
Начин на приготвяне
Измийте спанака и премахнете дръжките му. Нарежете го на дребно и го оставете на страна.
Нарежете лука и чесъна на ситно и настържете морковите.
В подходяща тенджера загрейте олиото и добавете лука и чесъна.
Запържете ги за 1-2 минути и добавете към тях настърганият морков.
Задушете ги за 1-2 минути и добавете ориза. Запържете го, докато стане прозрачен за 2-3 минути и добавете спанака.
Разбъркайте и добавете около 2 литра гореща вода.
Оставете спаначената супа да ври около 30 минути на слаб огън. След това подправете със сол, черен пипер и джоджен на вкус.
Накрая спаначената супа се застройва с жълтъците и киселото мляко и можете да сервирате. По желание гарнирайте с няколко лъжици кисело мляко.