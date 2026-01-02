Класическа спаначена супа с яйчена застройка

Необходими продукти

спанак – 300 г

– 300 г моркови – 2 бр.

– 2 бр. пресен лук – 1 връзка

– 1 връзка пресен чесън – 1 връзка

– 1 връзка ориз – 1 шепа

– 1 шепа олио – 3 с.л.

– 3 с.л. сол – на вкус

– на вкус черен пипер – на вкус

– на вкус джоджен – 1 – 2 ч.л.

– 1 – 2 ч.л. За застройката

жълтъци – 2 бр.

– 2 бр. кисело мляко – 7 с.л.

Начин на приготвяне



Измийте спанака и премахнете дръжките му. Нарежете го на дребно и го оставете на страна.

Нарежете лука и чесъна на ситно и настържете морковите.

В подходяща тенджера загрейте олиото и добавете лука и чесъна.

Запържете ги за 1-2 минути и добавете към тях настърганият морков.

Задушете ги за 1-2 минути и добавете ориза. Запържете го, докато стане прозрачен за 2-3 минути и добавете спанака.

Разбъркайте и добавете около 2 литра гореща вода.

Оставете спаначената супа да ври около 30 минути на слаб огън. След това подправете със сол, черен пипер и джоджен на вкус.

Накрая спаначената супа се застройва с жълтъците и киселото мляко и можете да сервирате. По желание гарнирайте с няколко лъжици кисело мляко.