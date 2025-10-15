Необходими продукти за класически ябълков пай:

225 г брашно

140 г масло

3 големи ябълки

2 с.л. мед

щипка канела

щипка смесени подправки

1 яйце, разбито

ванилов сладолед за сервиране

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната на 200C. За да направите сладкиша, пресейте брашното в голяма купа и добавете маслото. С пръсти разбъркайте, докато всичко се смеси добре.

Добавете около 3 супени лъжици студена вода. След това го увийте в стреч фолио и оставете да се охлади в хладилника, докато приготвите ябълките или за 30 минути, ако имате време.

Докато сладкишът се охлажда, почистете ябълките от сърцевината, след това ги нарежете на парчета с еднакъв размер, така че всички да се сготвят за едно и също време. Сложете ябълките във формата за пай, намажете с меда и добавете канелата, смесените подправки и около 2 супени лъжици вода.

Разточете тестото върху набрашнена работна повърхност, докато стане достатъчно голямо, за да покрие формата за пай. С помощта на точилката повдигнете внимателно тестото и го наредете върху ябълковата смес. Внимателно отрежете излишното тесто (това може да се разточи отново и да се изреже във форми, за да украсите кората на пая, ако желаете) и натиснете краищата на тестото върху съда, за да създадете печат.

Направете малък разрез в тестото, за да може въздухът да излиза по време на готвене, след което го намажете с разбито яйце.

Печете пая във фурната за 20-30 минути, докато сладкишът стане златист и пясъчен на вид, а ябълковият пълнеж шупне. Сервирайте още топъл със сладолед или натурално кисело мляко.