Климатолог: Очаква се силните ветрове да обхванат почти цялата страна

В момента страната е под влиянието на мощен циклон с център над Балтийско море. Това е основната причина за силните ветрове, които в Северозападна България достигат ураганни стойности. Враца е сред най-засегнатите райони поради специфичното си географско положение в подножието на планината. „Планината играе важна роля за ускоряването и силата на вятъра. Това каза климатологът Христо Попов в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия.

Очаква се силните ветрове да обхванат почти цялата страна, като за утре е обявен жълт код за Източна България. Климатологът посъветва хората да избягват излизането навън без наложителна причина.

Въпреки сегашното затопляне, зимата се завръща съвсем скоро. Още в четвъртък срещу петък се очаква нов студен фронт от запад-северозапад, който ще донесе снеговалежи в цяла Северна България и високите части на планините (над 1600-1700 метра).

Към момента на Черни връх вече има снежна покривка от около 25-30 см, а следващият уикенд се очертава да бъде подходящ за ски туризъм в планинските курорти.

Във връзка с предстоящото застудяване и очакваните поледици в Северозападна и Централна Северна България, Попов отправи важни препоръки към шофьорите. „Препоръчвам на хората, които планират пътуване, да тръгнат час-два по-рано, за да пътуват по-спокойно и да не бързат в последния момент“, каза той.

Комбинацията от поледици и силни ветрове може да доведе до падане на дървета и сериозни затруднения в транспорта.

Очаква се след 11 януари температурите отново да паднат под влиянието на нови средиземноморски циклони, които ще се образуват в Адриатическо море.