Ключовите изводи от разговорите между Тръмп, Зеленски и лидерите на ЕС

Кои са петте основни извода от разговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и европейските лидери, които се състояха в понеделник в Белия дом?

Гаранции за сигурност

Важна стъпка към сключването на споразумение е, че Тръмп обеща, че САЩ ще се ангажират с осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна. Американският държавен глава заяви, че ще има някаква форма на гаранции за сигурността на Украйна, но не разкри дали това ще включва американски войски. Тръмп подчерта, че руският президент Владимир Путин „е съгласен, че Русия ще приеме гаранции за сигурността на Украйна“. Той добави: „Мисля, че европейските държави ще поемат голяма част от тежестта. Ние ще им помогнем и ще направим всичко много сигурно”, ангажира се Тръмп.

Коментарите му бяха посрещнати с одобрение от европейските лидери. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е добре да се чуе, че страните работят по гаранции за сигурност, подобни на член 5. Член 5 от Договора за НАТО е принципът, според който атака срещу един член се счита за атака срещу всички.

„Когато говорим за гаранции за сигурност, говорим за цялостната сигурност на Европейския континент“, заяви френският президент Еманюел Макрон. Той добави, че една от гаранциите, които би искал да бъдат включени в евентуални споразумения, е Украйна да може да разполага с надеждна армия в следващите години и десетилетия.

Не е необходимо прекратяване на огъня за сключване на мирно споразумение

Путин иска първо да се постигне споразумение, а след това – прекратяване на огъня. Украйна и Европа искат първо да се сключи примирие, а след това сделка.

През последните шест месеца примирието беше приоритет за Тръмп, но след срещата му с Путин в Аляска това се промени. Американският президент заяви, че не е необходимо примирие в Украйна, защото мирно споразумение може да бъде сключено, докато Украйна и Русия са във война.

„Не мисля, че е необходимо прекратяване на огъня. Ако погледнете шестте сделки, които сключих тази година – всички те бяха в условия на война, не сключих никакви примирия“, каза той. Тръмп все пак не скри, че харесва концепцията за примирие, защото хората ще спрат да бъдат убивани, но „можем да сключим сделка, при която работим по мирно споразумение, докато те се бият“.

Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта, че „всички бихме искали да видим примирие“. Той заяви пред медиите в Белия дом, че не може да си представи, че следващата среща ще се състои без примирие. Мерц призова да се окаже натиск върху Русия.

По-късно Тръмп отвърна, че не е имал нужда от примирие, за да сложи край на други войни, но би го приветствал, ако е необходимо. Американският президент добави: „Ако можем да постигнем примирие – чудесно. Ако не го постигнем – ни бяха дадени много други точки, много, много точки, чудесни точки“.

Тристранна среща

Американският президент заяви, че „ако днес всичко върви добре“, ще се състои тристранна среща между него, Путин и Зеленски. Държавният глава на Украйна каза, че е готов на подобна среща, Тръмп потвърди, че Путин също е готов.

Еманюел Макрон заяви, че макар тристранната среща да е важна, след това ще трябва да се проведе и четиристранна среща на върха. Не стана ясно дали френският президент има предвид среща, в която участва само Франция, или че четвъртият член трябва да бъде НАТО, ЕС или „Коалицията на желаещите“.

Първоначално Тръмп заяви, че ще се обади на Путин веднага след срещите в Белия дом, но в крайна сметка прекъсна разговора с европейските лидери, за да се обади на руския си колега по време на срещата.

Обсъждане на размяната на територии

„Трябва да обсъдим и възможната размяна на територии“, заяви американският президент преди многостранните преговори със Зеленски и евролидерите. Той посочи, че при такава размяна ще трябва да се вземе предвид настоящите фронтови линии.

Припомняме, че Путин отправи искания да поеме контрола над източните региони Донецк и Луганск в Украйна по време на срещата на върха в Аляска като условие за прекратяване на войната.

В замяна Русия ще се откаже от други украински територии, контролирани от нейните войски, според няколко медийни източници, цитиращи запознати с въпроса лица. Руските войски в момента окупират големи части от двете области и през септември 2022 г. Москва обяви, че официално ги анексира, заедно с областите Херсон и Запорожие – ход, който беше отхвърлен и осъден като незаконен от Запада. Зеленски по-рано изключи възможността да предаде каквато и да е територия на Москва.

Зеленски се облича по-официално и вече отправя благодарности към Тръмп

Когато Зеленски се срещна за последен път с Тръмп в Белия дом през февруари, американският президент го смъмри, че не носи костюм, а американският вицепрезидент Дж. Д. Ванс го обвини, че не показва достатъчна благодарност за подкрепата на САЩ за Украйна. Този път украинският държавен глава се облече по-официално и многократно изрази благодарността си към Тръмп.

В своето встъпително слово в Овалния кабинет той благодари осем пъти, предимно на колегата си, но също и на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, която беше изпратила писмо до Путин относно отвлечените деца в Украйна.

„Много ви благодаря, г-н президент! Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря за усилията, личните ви усилия да спрете убийствата и да прекратите тази война. Благодаря ви“, каза Зеленски.

Президентът на Украйна беше облечен с черна риза и сако, но без вратовръзка. Репортерът, който на предишната му визита в Овалния дом намекна, че неформалното облекло на Зеленски е било неуважително, сега каза „Изглеждате страхотно в този костюм“. Тръмп добави: „Аз казах същото“.

Източник:Sky News, Нова ТВ





