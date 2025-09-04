Кметове и институции на работна среща: Ключово е изграждането на язовир „Кюстендил”, Дупница, Кочериново, Рила и Бобошево могат да разчитат на язовирите „Калин” и „Карагьол”

Всяка община да посочи краткосрочни и дългосрочни проблеми, за да набележим мерки и срокове, категоричен е областният управител М. Чимев

Работна среща с кметове на общини и регионални институции във връзка с трайното засушаване и липсата на питейна вода в Кюстендилска област проведе областният управител Методи Чимев. В среща участваха директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и представители на „Български ВиК Холдинг“.

Инж. Чимев подчерта, че проблемът с водоснабдяването е дългогодишен, но отчете, че по темата има развитие, като даде за пример помпена станция „Таушаница”, водохващане „Робовица”, ремонта на водопровода в Самораново, както и одобрени проекти за подмяна на ВиК мрежа.

М. Чимев подчерта, че общините трябва да са единни, за да се решават проблемите своевременно, и даде за пример разрешителното за водоползване на Рила, Бобошево и Кочериново. Той акцентира и върху определянето на краткосрочни мерки, които също са от съществено значение.

За община Кюстендил в дългосрочен план е ключово изграждането на язовир „Кюстендил”. В Дупница в момента се работи по изграждане на резервно захранване от помпената станция до разпределителни шахти на Дренски рид, а през летните месеци градът може да разчита и на водоподаване от язовирите „Калин” и „Карагьол”. За община Бобов дол най-големият проблем е в с. Новоселяне, където дебитът на основния водоизточник е критично нисък, както и липсата на резервна помпа за обезпечаване нуждите на населението.

Кочериново, Рила и Бобошево имат възможност за захранване от язовирите „Калин” и „Карагьол”, но проблемна е довеждащата инфраструктура, която често аварира, но ако се намалят загубите, ще се реши проблемът и на 3-те общини.

Невестино се захранва от водохващането „Ореховица“, но то е с променлив дебит, какъвто е и в Трекляно.

Само Сапарева баня няма проблеми с водата, единствено повишеният туристопоток създава дискомфорт, но се търсят алтернативни водохващания.

М. Чимев предложи всяка една община да предостави пред областната администрацияна краткосрочни и дългосрочни проблеми за решаване, а данните ще бъдат обработени и ще бъдат набелязани мерки и срокове.

ИВАН ИВАНОВ





