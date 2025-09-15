Кметът Ат. Стоянов откри учебната година в най-голямото училище в община Сандански – „Христо Ботев“

Митрополит Серафим отслужи Божествена света литургия по повод 50-ата годишнина на учебното заведение



Тържествено всички училища на територията на община Сандански откриха новата учебна година. Кметът Атанас Стоянов откри учебната година в най-голямото основно училище на територията на общината – „Христо Ботев“, а Н.В.П. митрополит Серафим отслужи Божествена света литургия по повод 50-ата годишнина на учебното заведение.

Кметът Атанас Стоянов поздрави учениците по повод новата учебна година Първокласници в очакване да влязат в класните стаи Директорът Борислав Иванов посрещна учениците си с целия си колектив

„За всички вас новата учебна година е по-особена и значима, заредена с изключителен духовен заряд в чест на 50-ия юбилей на училището, най-голямото основно училище в община Сандански. През тези години то се утвърди като водещо сред средищните училища. Пълният двор с ученици, учители и техните родители са мерило за стойността и силата на училището. Нека всеки учебен ден да е успешен за всички вас”. С тези думи кметът Атанас Стоянов се обърна към всички присъстващи на тържеството.

Вчера във всички училища на територията на община Сандански би символично първият звънец, с който бе дадено началото на новата учебна година. Учебна година с нови директори стартираха основното училище в с. Дамяница, което вече ще се ръководи от Румен Динев, и основното училище в Катунци с директор Митра Чорбаджийска.

ЛИДИЯ МАНЕВА







