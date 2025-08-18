Кметът Байкушев на общественото обсъждане на бюджет 2024: Държавата бави плащанията за разкопаните улици, НС забрани на общините да го направят чрез заеми

Едва 20-ина благоевградчани, болшинството от тях служители на общинската администрация, проявиха тази вечер интерес към публичното обсъждане на отчета на бюджет 2024 г. на община Багоевград, който представиха в зала „22-ри септември“ председателят на ОбС Антоанета Богданова и кметът Методи Байкушев.

Като ключови решения и резултати в работата на местната власт през 2024 г. председателят на ОбС посочи въвеждането на делегирани бюджети в детските градини и промяната на статута на ФА „Пирин“, Камерна опера и Биг Бенд, които станаха културни институти с право да управляват собствен бюджет и да кандидатстват за външно финансиране. Благодарение на това ФА „Пирин“ спечели миналата година проект за 250 000 лв. по програма „Нематериално културно наследство“ на Министерство на културата.

„Решението за поемане на дългосрочен общински дълг на стойност до 14,5 млн. лв., от който към края на 2024 г. са усвоени 570 хил. лв., също бе ключово, както и двете съществени актуализации на бюджета: 2,3 млн. лв. от извънреден приход след придобиването на активите на „Булгартабак“ от Българска банка за развитие и 2,3 млн. лв. от МОСВ за закупуване на специализирани сметоизвозващи автомобили за новоизградената анаеробна инсталация. Усвоихме 100% средствата по целевата субсидия за капиталови разходи“, каза Антоанета Богданова.

Тя представи финансови показатели на общината в сравнение с останалите областни градове, като подчерта покритие на местните дейности със собствени приходи в размер на 75,84% , което е над средното за страната 67,3% .

„Плащания по дълга са важен показател, който е индикатор за финансовото състояние и дисциплина в общината. Не размерът на дълга е от съществена значимост, а правилното планиране и разчетени погашенията по него и изпълнени ли са фискалните правила по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ. Съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната субсидия и приходите при максимално допустими 15% за община Благоевград е 4% за 2024 година. За сравнение, в края на 2023 година този показател бе 7,5%, което още веднъж показва, че общината спазва стриктно фискалните правила и планира плащанията по дълга така, че да не натоварват прекалено бюджета“, каза председателят на ОбС. Тя посочи още, че събираемост на местните данъци е била 76,74% (с 0,7 пункта над средната за страната), събираемостта на данък върху недвижимите имоти за 2024 година е 85,26%, което е с 5 пункта по-добра събираемост от средната на национално равнище (80,25%), а събираемостта на данък върху превозните средства е била 68,22%, приблизително същата като предходната година и е с 3,6% по-висока от средната за страната. Причината е ниската събираемост на данъка от собствениците на автомобили, които са регистрирани в общината, но не пребивават на територията на страната и е характерна за всички общини близо до държавна граница, обясни Антоанета Богданова.

В изложението си градоначалникът Методи Байкушев кратко и ясно обобщи ситуацията, заварена при встъпването му в длъжност в края на 2023 г. и свързаните с финансовата криза предизвикателства пред екипа му през първата година на управлението му.

„В края на 2023 г. общината имаше 27 млн. лв. дълг, 3,8 млн. лв. задължения към доставчици, 2 млн. лв. дълг към РИОСВ, 4 млн. лв. задължения по влезли в сила съдебни решения. През 2024 г. дългът на общината бе намален на 21 млн. лв., просрочените задължения са 2 млн., а към днешна дата сме ги свалили до 700 000 лв., изплатихме отчисленията на РИОСВ, както и задълженията по съдебни решения. Бюджет 2024 г. беше бюджет на спасението. Към момента от одобрен в края на 2023 г. дълг от 14,5 млн. лв. сме усвоили само 570 000 лв. и до края на тази година ще се усвоят още около 5 млн. лв. за разплащане за строителството на ул. „Промишлена“, обяви кгметът Байкушев. В сравнителен анализ той коментира политиката на управленския си мандат за приоритетното финансиране на дейности за града и хората и намаляване на разходите за администрация и сигурност. През 2022 г. 11 % от бюджета са отишли за администрацията, през 2023 г. те са били 9,2%, през 2024 г. са намалени на 8,8% , а за 2025 г. те вече са 7,5% . За инвестиции в хората – култура, спорт, помощи, стипендии и др., за настоящата година са заделени 15 млн. лв. при 16 млн. лв. за миналата година, 11 млн. лв. през 2023 г. и 20 млн. лв. през 2022 г. Най-фрапираща е разликата във функция „Грижа за града“, в която тази година са инвестирани 58% от разходите на общината, срещу 47% за миналата година, 44% за 2023 г. и 48% за 2022 г.

„Община Благоевград няма нито едно изгубено дело за незаконно уволнение от началото на мандата“, обяви на финала на презентацията си кметът Байкушев. В отговор на единствения въпрос от гражданин за мудните строителни дейности по разкопаните тази и миналата година улици в града той обясни, че причината е в неразплатените суми от МРРБ. „Опитваме се да мотивираме строителите да не спират работа, но е много трудно. Депутатите миналия месец забраниха на общините да плащат за довършване на тези проекти със заеми и нямаме голям избор – или трябва да чакаме държавата, или да търсим собствени средства, което е изключително трудно“, заключи кметът на Благоевград.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






