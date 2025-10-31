Кметът Байкушев: Общината няма да издържа ФК „Пирин“!

Няма как да има школа, ако няма първи отбор, алармира съветникът Д. Урдев

Община Благоевград няма да издържа ФК „Пирин“. Това заяви категорично кметът Методи Байкушев на днешната сесия на ОбС. Той бе провокиран да направи изявлението от съветника Димитър Урдев, който повдигна темата за бъдещето на отбора по повод обявеното наскоро намерение на собствениците на клуба Георги Спасов и Милен Стефанов, че след Нова година спират финансовото кранче и връщат акциите на общината. Конкретният повод бе точка в дневния ред за смяна на управителя на ОФК „Пирин“ Костадин Петров, който подаде оставка и назначаване за вр.и.д. до провеждане на конкурс на Венко Попов, който преди години заемаше същата длъжност.

Венко Попов бе в залата по време на дебатите заедно с досегашния управител К. Петров



32-ма съветници гласуваха за смяната, а 2-ма се въздържаха. Съветникът Д. Урдев опита да провокира дискусия по темата „Пирин“, но такава не бе подета от колегите му.

Урдев настоя да се обсъди бъдещето на „Пирин“, напомняйки, че бюджетът на ОФК през настоящата година е 850 000 лв. и в добавка милиони за поддръжка на базите.

М. Байкушев Д. Урдев

„Въпреки това наши деца нямат шанс да играят в първия ни отбор, при това те си плащат в школата за всичко. Моментът е изключително критичен, защото има опасност голяма част от талантливите деца да напуснат школата, а те са бъдещето на футбола в Благоевград“, каза Урдев и попита колко са регистрираните търговски дружества на „Пирин”, какви пари дължат и какво ще прави общината с тях.

Градоначалникът напомни, че темата на дебата е смяна на подалия оставка управител, но се върна към времето на встъпването си в длъжност преди 2 години: „Тогава бюджетът на ОФК също бе 850 000 лв., но заварихме 1 млн. лв. задължения, нула лева в сметките и почти нула лева вземания. Тогавашният управител Атанас Дафинов ми се обади, че в събота имат мач и нямат пари да платят на делегатите. В момента футболният клуб е със задължения под 200 000 лв. и субсидията се използва само за школата, а дружеството нито е в несъстоятелност, нито в неплатежоспособност. Дори до февруари-март най-късно очаквам да е без никакви задължения. Ние сме спрели да се занимаваме с професионален футбол и сме изчистили бакиите, които бяха забъркани преди това. Ако въпросът ви е дали аз отново ще вкарам общината в авантюра да се забърка в бакии и да дава милиони и да търсим като просяци наляво, надясно пари за професионалния отбор, отговорът е не. Общината повече няма да се забърква в подобно нещо, поне докато аз съм кмет“, категоричен бе Байкушев.

Урдев го репликира, че няма как да има школа, ако няма първи отбор, който да играе професионален футбол и че мястото на дебат за бъдещето на футбола в Благоевград е в пленарната зала на местния парламент. Кметът пък посочи, че не говорене, а действия трябват и апелира: „Ако има предложения за спонсори, които да са готови да поемат професионалния клуб, дайте ги!“.

Съветниците не проявиха желание да чуят Венко Попов, който бе в залата, за визията му за бъдещето на ОФК и гласуваха назначаването му.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА