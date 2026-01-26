Кметът Байкушев оттегли проекта за подземен паркинг под площад „Македония“ /ОБНОВЕНО/

Геодезистът инж. Ат. Галев поиска гаранции за запазването на старите сгради около площада при 12 м изкоп и геоложка промяна на подпочвените води

Кметът на Благоевград Методи Байкушев оттегли проекта за подземен паркинг под площад „Македония“ заради липсата на достатъчно европейско финансиране за реализацията му. На пресконференция вчера той информира, че през следващия програмен период 2028-2034 г. ще се търси по-голямо външно финансиране, което да покрие 100% или близо до тази цифра разходите за реализиране на замисления проект.

„Подробните разчети показаха, че ще са нужни повече от предварително заложените средства, което означава по-голямо собствено финансиране. Община Благоевград не губи одобрените за този проект средства, те ще се пренасочат към резервни проекти, които имаме подготвени“, каза градоначалникът. Той допълни, че оттеглянето на проекта не отлага предложението му за изменение на ПУП, внесено в местния парламент, тъй като то визира принципно изграждането на подземен паркинг, а причина идеята да не се реализира в бъдеще няма. „Преди няколко месеца проведохме няколкочасови срещи с Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), на които бе даден технологичен отговор на всички въпроси. Разговаряхме със собствениците на заведения в района около площад „Македония“. Направихме няколко обществени обсъждания, на които проектът за подземен паркинг беше коментиран“, каза кметът Байкушев. В отговор на журналистически въпрос за стойността на проекта и изчислената за дофинансиране сумата за реализацията му, Методи Байкушев отговори, че осигуреното безвъзмездно финансиране е малко над 13 млн. лв., а подробните разчети посочили, че над 5 млн. лв. ще са нужни допълнително, сума, която община Благоевград не може да осигури.

Ат. Галев

Целта на този проект е не да осигурим приходи в общинския бюджет, а да решим проблема с паркирането, затова са неуместни изчисления на цената на паркомясто. Убеден съм, че този проект ще си струва да бъде реализиран!“, категоричен бе кметът и показа проект от 1976 г. с планиран паркинг под площад „Македония“, за който вестник „Струма“ писа.

Думите на градоначалника бяха посрещнати с аплодисменти от геодезиста инж. Атанас Галев, който бе дошъл на пресконференцията да чуе от първа ръка новините. “Приветствам решението за оттегляне на проекта! Това, което показвате, съм го виждал още през 1978 г., но искам да питам той ли ви харесва, или новият план, в който се запазиха старите къщи? Щяхте ли да гарантирате, че историята на Благоевград и тези стари сгради ще се запазят при изкоп с дълбочина 12 метра и променяйки геологията на подпочвените води?!“, попита инж. Галев градоначалника. Геодезистът отбеляза, че при строителството на бул. „Св.св. Кирил и Методий“ с изкоп от 6 метра всички къщи се напукали и впоследствие блъснати. „Гаранция ви давам, че нито една от старите сгради в центъра няма да остане при 12 м изкоп и промяна на геологията на подпочвените води, основите на читалището са каменна зидария, така са строени и другите сгради там“, заяви инженерът.

Кметът отговори, че отлагането на реализацията на проекта дава достатъчно време да се намерят инженерни и технологични решения на всеки предполагаем проблем, който може да възникне. На въпрос дали си заслужава за 150 паркоместа огромното неудобство, което биха претърпели благоевградчани за периода на строителство градоначалникът, бе категоричен, че си струва, това е направено в много европейски градове, а повечето време, с което ще разполага общината, означава обмисляне на вариант за 3 етажа подземен паркинг за около 200 места. „Лесно е да не правим нищо, трудно е да се вземат смели управленски решения!“, заяви Методи Байкушев.

На въпрос дали общината смята да реализира проекта си за пешеходно свързване на площада и пространството пред музея между моста при Младежкия дом и моста на влюбените, вкарвайки под земята участъка от ул. „Стамболийски“, кметът заяви, че проектът е готов в техническа фаза и скоро ще се обяви обществена поръчка за реализацията му. М. Байкушев допълни, че предстои обществено представяне на всички проекти, чиято реализация предстои, с визия и финансови разчети, сред тях са реновиране на парковете Бачиново и „Ловен дом”, изграждане на полуподземен паркинг със спортни площадки в кв. „Струмско“, сграда на гимназия в двора на Девето училище и реновиране на сградата му и изграждане на 3 социални услуги.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА