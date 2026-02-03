Кметът на Благоевград отчете 2025 г.: Финансова стабилизация, повече проекти и видими подобрения в общината

2025 г. е година на целенасочени и последователни действия за изпълнение на управленската програма при спазване на принципите на законност, прозрачност и защита на обществения интерес. Така кметът Методи Байкушев определи изминалата година в отчета за управлението на община Благоевград, озаглавен „Заедно променяме Благоевград“, който внесе днес в Общинския съвет.

Отчетът обхваща 11 ключови направления, сред които бюджет и финанси, инфраструктура и градска среда, проектна готовност и изпълнение на одобрени проекти, защита на общинската собственост, образование, инвестиции, социална политика, култура и спорт, управление на общинската администрация и подобряване на услугите за гражданите.

През 2025 г. са погасени над 6 млн. лв. стари задължения на Общината. Благоустроени са десетки улици, ремонтирани са 35 528 кв. м асфалтови и 2 723,21 кв. м тротоарни настилки. Продължава работата по 62 проекта, финансирани по програмата на МРРБ, и са ремонтирани 21 детски и спортни площадки.

Постигнат е напредък в управлението на отпадъците – депонираните количества са намалени с 11%, започнало е разполагането на контейнери за Анаеробната инсталация. Засадени са над 200 дървета и над 900 храста, подходящи за градска среда.

Осигурени са 72 025 715 лв. безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. за 8 ключови проекта. Съществен напредък е постигнат в защитата на общинската собственост, над 797 акта за общинска собственост са съставени през 2025 г.

Община Благоевград е реализирала мащабни дейности в сферите на образованието, социалната подкрепа и бизнеса. Културният календар включва над 200 събития, а по спечелен проект „Сезони на културата“, финансиран от НПВУ, са или ще бъдат реализирани 13 културни инициативи. Над 70% от привлеченото финансиране е насочено към общинските културни институти.

Направени са значителни инвестиции в дигитализацията и технологичното обновяване на общинската администрация, включително електронен документооборот и развитие на ИТ инфраструктурата.

Пълният отчет е достъпен тук.