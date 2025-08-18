Кметът Кирил Стоев отмени водния режим в Радомир

Кметът на Община Радомир Кирил Стоев със своя заповед № 613 от 18 август отмени въведеният режим на водоподаване за Висока зона, наложен със Заповед №609/13.08.2025 г.

„В последните дни се разпространяват слухове и спекулации за намалял дебит в кладенеца и резервоара на висока зона на гр. Радомир. Категорично заявявам – това не е вярно. Освен това, нека добавя – и средна и ниска зона са обезпечени. Всички резервоари са пълни. Към настоящия момент вода има, а с моя Заповед №613/18.08.2025 г. отмених въведения режим за Висока зона. Тоест, режим на водоподаване в града не се налага.

Призовавам ви да вярвате на официалната информация и да не се подвеждате по неверни твърдения. Само заедно и с доверие можем да градим една по-добра община.

Винаги съм бил открит и ще продължа да бъда до вас – и в трудностите, и в проблемите, и в успехите“, заяви кметът Кирил Стоев в социалната мрежа.

При необходимост и след изрично уведомяване, водоподаването ще се преустановява за времето от 22 ч. до 6 ч.“, написа Стоев.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





