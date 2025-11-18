Кметът К. Гелев предлага от 2026 г. „синя зона” в Сапарева баня да скочи на 1 евро на час



Цената за паркиране в „синя зона” на Сапарева баня да бъде увеличена от 1 януари 2026 година, предлага кметът Калин Гелев. Неговото предложение вече е качено на сайта на общината за обсъждане, преди да бъде разгледано от местния парламент на някоя от сесиите до края на календарната година.

От публикувания документ става ясно, че се предвижда промяна в Приложение 5 към Наредбата за организация на движението, което не е актуализирано от 2016 година. Сред предложените промени е въвеждането на цена от 1 евро на час за паркиране на паркингите и улиците за кратковременно паркиране от „синя зона”. Дневната такса пък ще струва 3 евро. Други предложени корекциите са при абонаментите за служебното паркиране в Сапарева баня. Резонно възниква въпросът, при положение че в Сапарева баня няма градски транспорт, как ще се придвижват и къде ще паркират местните жители, също така цената на „синя зона” доближава тази в големите градове.

Припомняме, че през 2018 година беше решено 2 часа престой в „синя зона” да струва 1 лев, а за 4 часа престой гостите на курортната община трябваше да платят 2 лева, докато дневната такса за целия ден се оценяваше на 5 лева.

В обхвата на „синя зона” попадат най-натоварените участъци за паркиране в Сапарева баня. Това са районите около минералните басейни и парка на амфитеатър „Гейзера”. Паркирането е платено и по централните улици „Паничище”, „Гейзера” и „Горица“.

Градоначалникът посочва, че причина за планираното увеличение е поскъпването на материалите, необходими за поддръжката на пътната маркировка, знаците и техническите средства за контрол, както и нарастването на разходите за заплащане на персонала.

Според направения анализ настоящите такси вече не покриват разходите към днешна дата и това на свой ред води до дефицит в бюджета.

„Целта е приходите от дейността да бъдат съизмерими с разходите и да гарантират финансова устойчивост на услугата, без допълнителна тежест в общинския бюджет“, пише Калин Гелев в своята докладна записка до Общинския съвет.

Там също така е подчертано, че повишението има за цел да осигури нормалното функциониране на системата за паркиране в Сапарева баня, както и средства за по-добра инфраструктура и безопасност на движението.

