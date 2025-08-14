Кметът К. Стоев за безводието в Радомир: Общината поръча помпа за кладенеца на извор Сиреняците, защото ВиК не си свърши работата

„Общината поръча резервна помпа за кладенеца на извор Сиреняците, задължението бе на ВиК, но дружеството не подсигури такава”, заяви вчера кметът на Радомир Кирил Стоев в позиция във връзка със системното безводие във високата част на Радомир и честите аварии във водопроводната мрежа.

„След вчерашния ден, в който отново голяма част от висока зона на град Радомир остана без вода почти през цялото денонощие, искам да дам информация от какво беше причинено това. Отново помпата в кладенеца на извор Сиреняците аварира, и отново ВиК не е подсигурило резервна такава (нова или да бъде отремонтирана старата), тъй като очаквах такова нещо да се случи, преди няколко месеца на редовно заседание на Общински съвет – Радомир входирах докладна за разрешение за закупуване на помпени агрегати при аварийна ситуация, за да не страдат жителите на общината при такива ситуации, както от Коледа до месец февруари, когато се подмени авариралата помпа в същия извор. Решението беше взето, независимо че имаше противници от общинските съветници за закупуването на помпите от общината, тъй като това е задължение на ВиК съгласно сключения договор за експлоатация. Помпата е поръчана от страна на община Радомир и ще бъде монтирана до края на седмицата“, написа Стоев.

Той обясни, че във връзка с режима във Висока зона към настоящия момент се работи по проектиране и изграждане в следващите месеци на транзитен водопровод между резервоар Ниска зона и резервоар Висока зона на град Радомир, който ще разреши трайно този проблем. В инвестиционната програма на общината е подадена и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на висока и средна зона на град Радомир за следващите две години, което ще доведе до отстраняване на загубите по трасетата и достъп до нормално налягане на всяко домакинство.

На всички големи аварии по водопроводната мрежа не само в града, но и в селата Стоев присъства лично до отстраняването им.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






