Кметът Байкушев посрещна в кабинета си първото бебе, родено в Благоевград през 2026 г.

Кметът Методи Байкушев посрещна в кабинета си първото бебе, родено в Благоевград през 2026 година. Той отправи пожелания към детето за здраве и щастливо детство, както и към родителите му Мария и Здравко за радост и благополучие.



Градоначалникът връчи грамота и подарък от Община Благоевград – бебешко легло тип люлка.



Малката Михаела е третото дете в семейството. Община Благоевград пожелава на цялото семейство много поводи за гордост!