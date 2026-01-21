Кметът М. Байкушев посети Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ – Благоевград

В Деня на родилната помощ кметът Методи Байкушев посети Акушеро-гинекологичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение – Благоевград.

Той изказа своята благодарност към медиците за техния труд, професионализъм и отдаденост към една от най-важните мисии, а именно раждането на нов живот, и поздрави присъстващите майки.

Началото на празника в АГО бе белязано от проплакването на новородено момиченце.

Водосвет за здраве бе отслужен от отец Светослав.

Бе извършен и традиционният символичен акт, при който родилки измиват ръцете на акушерката.

Община Благоевград пожелава да се раждат все повече здрави деца!