Кметът М. Байкушев предлага: Двойно скача входът в единствената обществена тоалетна в Благоевград, въвеждат такса за сеч и изкореняване на дървета и лозя в частните стопанства

По левче да плащат за обществена тоалетна жителите и гостите на Благоевград предлага кметът Методи Байкушев с проект за промени на Наредбата за местните такси и цени на услуги в общината. Единствената в момента действаща общинска тоалетна е тази в градската градина. Тя бе ремонтирана и пусната в експлоатация през декември 2022 г., по време на управлението на екскмета Илко Стоянов, след като години наред стоя заключена и занемарена. Преди него няколко управленски екипа на общината не си мръднаха пръста въпреки воя на туроператорите, че туристите в областния град няма къде да се освежат. При повторното откриване на общественото WC в градската градина бе въведена символична такса от 50 стотинки за поддръжката на чистотата и зареждане с консумативи. Жената, която се грижи за хигиената в тоалетната, често пропуска да даде касов бон, но по-важното е, че WC-то работи.

Благоевградчани от месеци са в очакване да се пусне в експлоатация втората обществена тоалетна – срещу детската площадка на алеята за парк Бачиново. Монтажът й срещна сериозни трудности заради връзката с водопровод и канализация и се наложи да се копае до паркинга над плажа, за да се направи връзка. В началото на годината бе проведена обществена поръчка за избор на фирма, която да достави и монтира модерна автоматизирана и самопочистваща се тоалетна. За нея благоевградчани платиха 223 320 лв. с ДДС. Новата тоалетна ще е на самообслужване и ще се отваря след пускане на монета. Дали ще връща ресто и как след Нова година ползването ще се таксува по 51 цента, ако предложението на кмета бъде одобрено от ОбС, не е ясно още, както не е ясно кога ще започне да функционира.

Проверка на вестник „Струма“ констатира, че в парк Бачиново, любимото място за разходки и спорт на благоевградчани, обществена тоалетна няма, ако не се брои разбитата отдавна химическа тоалетна под бившето заведение „Гъбката“. Втората химическа тоалетна в района е до контейнера на работещите служители към въжения парк, но се оказа, че тя не е за обществено ползване. Нещо повече, самите служители признаха пред репортер на вестника, че облекчават естествените си нужди в близката горичка, защото въпросното WC е заключено, то е монтирано от охранителната фирма, ангажирана от общината нощем да пази района.

„Като туроператор мога да кажа, че в Благоевград нямаме необходимата инфраструктура за развитие на туризма, това се отнася както за обществените тоалетни, така и за паркоместата за автобуси, така и за хотелите“, коментира Здравка Чимева с дългогодишен опит в сферата.

На въпрос за цените на обществените тоалетни тя отговори, че на повечето места в Европа те са безплатни.

„Преди няколко дни се върнах с група от Бари, Италия, почти навсякаде WC беше безплатно, а малкото платени бяха с такса 50 евроцента. По същия начин е и в Париж, но стойността на 50 евроцента в Париж и в Благоевград е различна заради различната платежоспособност на хората. Преди 3-4 месеца партньори от киноцентър „Бояна“ ме потърсиха да настаним в единични стаи в Благоевград 200 души, които снимат филм в Кресненското дефиле. Нямаше къде и ги настанихме в Сандански. Проблемът е от години, не могже да се реши с магическа пръчка, но трябва да се започне от най-елементарното – тоалетни и места за паркиране на автобуси“, коментира Здравка Чимева.

Предложението на кмета Методи Байкушев ще влезе за одобрение в пленарната зала на местния парламент след 1 месец, през който да се състои обществено обсъждане.

В актуализацията на наредбата градоначалникът предвижда въвеждане на още няколко важни за благоевградчани и гостите на града такси и промени на съществуващи.

След като в предишния управленски мандат бе регламентирано за фойерверки и силна музика по време на семейни и публични събития да се иска изрично разрешение от кмета, настоящият градоначалник настоява за разрешително за пускане на силна музика да се плаща такса от 50 лв.

Байкушев предлага също да се въведат такси за безплатните досега разрешителни за кастрене, отсичане и изкореняване на дървета и лозя в личните стопанства. 15 лв. е заложената такса за отсичане, изкореняване и кастрене на дървета в земеделски земи и лозя, собственост на физическо или юридическо лице и лични стопанства, както и за маркиране на дървесина от общинските експерти. 25 лв. пък се предвижда да струва разрешително за отсичане на над 5 дървета и лозя над 1 дка, а за издаване на билет за транспортиране на дървесина извън горските територии се иска въвеждане на такса от 10 лв.

По настояване на екипа на Регионалния исторически музей, внесено в общината с решение от края на април т.г. на дирекционния съвет на музея, кметът на Благоевград предлага завишение на цените на услугите.

„Последната промяна бе символична отпреди година, но на фона на постоянно растящите разходи и инфлация те вече са неприемливо ниски, много под средните за страната“, коментира директорът на РИМ Кирил Алексиев.

Той подчерта, че предложените от екипа му нови цени остават под тези на повечето музеи в страната. В момента входът за ученици, студенти и пенсионери е 2 лв., за групови посещения над 20 души на лица от същите категории – 1 лв., за възрастни 5 лв., а за групови посещения на възрастни – 3 лв. Предложените нови цени на билетчетата са 5 лв. за ученици, студенти и пенсионери, 3 лв. при групи, 10 лв. за възрастен и 6 лв. при групи над 20 души. Входът на възрастен с дете в детския музеен кът да стане 6 лв., 25 лв. за беседа на български език в музейните обекти и 60 лв. – на чужд език, предвижда още проектът.

Увеличение се залага и за ползване под наем на конферентните зали, както за ползването на озвучителна уредба и на интерактивните занимания.

