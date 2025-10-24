Кметът М. Байкушев предложи В. Попов за вр.и.д. управител на „Пирин“

След финала в Италия малките орлета пробиха на четвъртфинал в родината
Кметът на Благоевград предложи Венко Попов за вр.и.д. управител на ФК „Пирин“, а Икономическата комисия при Общинския съвет гласува вчера единодушно „за“. Изборът на бившия защитник и ексшеф на орлетата и вече несъществуващия „Македонска слава“ трябва да бъде официализиран с решение на местните съветници на сесията в края на месеца. Попов сменя подалия оставка преди няколко седмици Костадин Петров, а на началническото кресло ще седи до провеждането на конкурс за титуляр на поста.
Същевременно броени дни след финала на турнира „Верона къп“ в Италия формацията на орлетата до 13 г. проби на четвъртфиналите за Купа БФС. Малките пиринци си постлаха с класиката 3:0 в първия осминафинален мач на свой терен срещу „Ботев“ /Вр/ преди визитата на Ботуша и довършиха започнатото с 1:0 под Околчица, което ги изстреля в топ 8 на най-добрите у нас в този възрастов сегмент. За място във Файнъл фор на надпреварата благоевградските таланти ще спорят в два двубоя с връстниците си от ЦСКА, като в първия на 12 ноември са домакини. Армейците стигнаха дотук с 5:0 вкъщи срещу „Хебър“ и 3:0 на реванша в Пазарджик. В останалите осминафинали изненади също липсваха: Локомотив Пд-Велбъжд 2:0 /1:0/, Лудогорец-Спартак Вн 9:1 /5:2/, Етър-Сините камъни 2:1 /8:0/, Берое-Черно море 0:1 /2:3/, Нефтохимик-Спортист Сф 6:1 /3:1/, Марица-Фортуна Пл 6:0 /2:0/.
СТОЙЧО СТОИЦОВ