Кметът М. Байкушев предложи В. Попов за вр.и.д. управител на „Пирин“

След финала в Италия малките орлета пробиха на четвъртфинал в родината

Кметът на Благоевград предложи Венко Попов за вр.и.д. управител на ФК „Пирин“, а Икономическата комисия при Общинския съвет гласува вчера единодушно „за“. Изборът на бившия защитник и ексшеф на орлетата и вече несъществуващия „Македонска слава“ трябва да бъде официализиран с решение на местните съветници на сесията в края на месеца. Попов сменя подалия оставка преди няколко седмици Костадин Петров, а на началническото кресло ще седи до провеждането на конкурс за титуляр на поста.

Малките орлета акостираха от „Сан Сиро“ под Околчица, за да довършат врачани

Същевременно броени дни след финала на турнира „Верона къп“ в Италия формацията на орлетата до 13 г. проби на четвъртфиналите за Купа БФС. Малките пиринци си постлаха с класиката 3:0 в първия осминафинален мач на свой терен срещу „Ботев“ /Вр/ преди визитата на Ботуша и довършиха започнатото с 1:0 под Околчица, което ги изстреля в топ 8 на най-добрите у нас в този възрастов сегмент. За място във Файнъл фор на надпреварата благоевградските таланти ще спорят в два двубоя с връстниците си от ЦСКА, като в първия на 12 ноември са домакини. Армейците стигнаха дотук с 5:0 вкъщи срещу „Хебър“ и 3:0 на реванша в Пазарджик. В останалите осминафинали изненади също липсваха: Локомотив Пд-Велбъжд 2:0 /1:0/, Лудогорец-Спартак Вн 9:1 /5:2/, Етър-Сините камъни 2:1 /8:0/, Берое-Черно море 0:1 /2:3/, Нефтохимик-Спортист Сф 6:1 /3:1/, Марица-Фортуна Пл 6:0 /2:0/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ