Кметът М. Байкушев проведе среща с посланика на Република Сърбия

Кметът на Благоевград Методи Байкушев проведе среща с посланика на Република Сърбия в България Н. Пр. Милан Равич.

Разговорът премина в дух на добронамереност и сътрудничество, като бяха обсъдени теми от взаимен интерес – развитието на икономическите връзки, туризма и образованието. Специален акцент бе поставен върху възможностите млади хора от Сърбия да избират Благоевград за своето висше образование, както и върху създаването на условия за развитие на бизнеса.

Двете страни изразиха готовност за поддържане на активен диалог и за реализиране на съвместни инициативи, които да допринесат за укрепването на връзките между Благоевград и Република Сърбия.

В срещата участие взе и почетният консул на Република Сърбия в Благоевград Митко Солаков.





