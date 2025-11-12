Кметът М. Байкушев свиква спешно заседание на Комисията за пътна безопасност след серията с блъснати пешеходци/ОБНОВЕНО/

Два автомобила се удариха на ул. „Джеймс Баучер“ в Благоевград, инцидентът се размина само с материални щети

Заради зачестилите пътни инциденти с пострадали пешеходци в Благоевград кметът Методи Байкушев свика спешно заседание на Комисията за пътна безопасност, което ще се проведе утре под негово ръководство. Той обяви, че след серията от блъснати пешеходци са необходими решителни действия, като една от спешните мерки за повишаване безопасността на движение е поставяне на допълнително осветление на пешеходни пътеки на натоварените артерии в града.

Анонсът на кмета на страницата му във Фейсбук предизвика оживена дискусия в социалната мрежа, като преобладаващото мнение на благоевгрдчани е да се вземат мерки по отношение на осветлението в града, което е твърде слабо и това създава предпоставки за ПТП-та в тъмната част на деня.

„Моля Ви, г-н Байкушев, осветете града!!!! Идеята Ви да засилите осветеността на пешеходните пътеки е много добра, но в целия ни град е ужасно тъмно!” написа Маргарита Бербатова.

„Може би подлезите са много скъп вариант, но мисля, че е време да се помисли и в тази посока. Освен че напоследък зачестиха инцидентите с пешеходците, при пресичане от тяхна страна на всяко кръгово движението на МПС се забавя изключително.“, посочи Венчо Олев. „Аз мисля, че смяната на осветлението с LED е добра крачка, но трябва значително да се подобри цялата инфраструктура за осветлението. В карето при блок „Лира” след ремонта е мрак отвсякъде, по всяка пешеходна пътека…”, посочи Константин Бакалов.

„Браво! Мислех си дали е в правомощията на кмета да издаде заповед всички ученици в града да носят светлоотразителен елемент на дрехите. Дали ще е лента на ръкава, или нещо подобно. Сега, както е къс денят, това ще помогне да ги забелязват водачите. Във Виена съм ги виждал да си залепват такива светлоотразители, като се прибират от училище по тъмно“, предложи Михаил Тачов.

„И маркировката е много зле !? Само няколко дни след полагане тя избледнява?!

Адски много пешеходни пътеки има (само зад Второ ОУ вече отпред са 5 пешеходни ???) А и пешеходците си мислят, че са на 100% с предимство навсякъде! Нямаме култура и възпитание!!!“, счита Николай Миков.

Какви ще бъдат новите мерки за подобряване безопасността на движение в Благоевград предстои да разберем. Моментът за това отдавна е назрял. Индикация са реакциите на гражданите в социалната мрежа, журналистическите репортажи и реалните житейски ситуации с пострадали благоевградчани. Само за 10 дни бяха блъснати 3-ма пешеходци. Последния случай беше във вторник на кръстовището между ул. „Илинден“ и бул. „Васил Левски“ в Благоевград, който се размина по най-лекия начин. Около 18 часа лек автомобил БМВ, управляван от 24-годишен мъж от Симитли, завивайки наляво, е ударил с лявото огледало 56-г. жена, която е пресичала пътното платно на пешеходна пътека.

Междувременно два леки автомобили се удариха днес в Благоевград. Катастрофата стана на обяд на ул. „Джеймс Баучер“, в района на пазара, когато трафикът е много интензивен. При пътния инцидент няма пострадали, но са нанесени материални щети по автомобилите, видя репортер на „Струма“. На местопроизшествието имаше дежурен екип на „КАТ – Пътна полиция“ за изясняване причините за ПТП-то и съставяне на актове.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА