Кметът М. Байкушев с апел съветниците на Благоевград да отрежат плановете на фамилия Камбитови да застроят спортния комплекс в парк Ловен дом

Кметът на Благоевград Методи Байкушев призова общинските съветници да възстановят собствеността на общината върху приватизирания за частни интереси Спортен комплекс „Ловен дом“, собственост на строителния предприемач Михаил Камбитов, братовчед на бившия кмет на Благоевград Атанас Камбитов, дъщеря му Елена и съпругата му Христина, бившата зам. кметица по хуманитарни дейности.

Вестник „Струма“ първи писа, че още в средата на септември градоначалникът внесе това предложение, но то не бе включено в проекта на дневен ред и бе оставено „на трупчета“ до следваща сесия с мотив, че не бил спазен срокът да се внесе за обсъждане в комисиите.

На пресконференция вчера кметът Байкушев обяви: „Продажбата на имота и промяната на предназначението му, извършени в периода 2001-2019 г. с поредица от стъпки са абсолютно незаконни и сега можем да поправим това. Очаквам ОбС да подкрепи предложението ми за изменение на ОУП, с което да започнем процедура за промяна на предназначението на имота, наречен Спортен комплекс „Ловен дом“, и да възстановим волята на мъдрите жители и горноджумайски общински съветници, които на 23 май 1935 г. взимат решение да превърнат тази площ в парк за гражданите. Воля, която е погазена с правни и административни хватки в периода 2001-2019“.

Публична общинска собственост по закон не може да бъде продавана, отбеляза градоначалникът. Според него той е бил незаконно преотреден за жилищно строителство през ноември 2019 г., 5 дни след като Румен Томов печели кметските изборите, но 3 дни преди да встъпи в длъжност.

Хр. Шопова М. Камбитов

С ултимативно обръщение през медиите кметът Байкушев опита да повлияе на общинските съветници да се определят с кого са и чии интереси защитават.

„Смятам, че сега е моментът да възстановим справедливостта и да си отговорим на въпроса искаме ли благоевградчани да запазят парка, който е на всички и им се полага, или искаме да го оставим да се застрои. На този въпрос призовавам да си отговорят и общинските съветници, когато взимат решение по това предложение. Това са онези момент в местния живот, в които се вижда важната роля на ОбС. Ако се приеме моето предложение, започваме процедура, която завинаги ще запази парк Ловен дом от застрояване и гледката на благоевградчани към зелен хълм, а не към огромен строеж с над 125 000 кв.м. разгъната застроена площ със 129 апартамента и също толкова гаражи. Ако предложението не бъде одобрено, има вероятност вместо красивата гледка на гора да се сдобием с една бетонна планина. Обръщам се към всички граждани и особено към общинските съветници, които трябва да вземат решението, нека го направят по съвест да да пазим Благоевград за поколенията, да не допуснем застрояването на първия парк на града. Отговорността на това гласуване е много голяма е призовавам всеки да го направи със съвестта си, като остави назад всички други съображения – лични, партийни, икономически“, апелира градоначалникът.

Както вестник „Струма“ писа, през 2001 г. имотът от 5,5 дка на кортовете и недовършената съблекалня в Ловния дом е продаден на частници с решение на ОбС. В договора е вписана забрана на смяната на предназначението и задължение за инвестиции, които не са направени в определения срок. През 2006 г. ОбС дава съгласие да се присъединят още 2,5 дка, публична общинска собственост, към имота, като се променя предназначението за застрояване и на хотелски комплекс. През 2011 г. при приемане на ОУП за имота е предвидена зона „Център“ с на-високи показатели на застрояване. През 2019 г. предназначението на имота става за жилищно застрояване.

Собствениците на терена поискаха преди няколко месеца общината да издаде разрешение за строеж на мащабен жилищен комплекс, а кметът Байкушев им отговори, като предяви в съда иск за собственост на имота и да се обявят за нищожни сделките с него. Делото е все още на първа инстанция в процес на представяне на документи, информира градоначалникът в отговор на въпрос на репортер на „Струма“ и допълни, че предложението му до местния парламент цели да се вземе принципно решение, независимо как ще приключи делото. На въпрос каква е отговорността на общинските съветници, постановили няколко незаконни според кмета Байкушев решения отговорът бе, че ОбС е колективен орган и има разлика между решения, които противоречат на закона и административни нарушения и престъпления. Работата на администрацията не е да разследва престъпления, а да защитава общинската собственост.

На питане за бъдещето на терена, където преди години бе къщичката на Баба Яга в парк Ловен дом, който също вече е частен и собствениците имат заявени преди време в общината инвестиционни намерения, градоначалникът информира, че в рамките на мандата му не са внасяни искания и не може да каже дали той е в рамките на парка.

Как ще приключи казусът може да стане ясно още в края на октомври, ако темата бъде включена в дневния ред на предстоящата сесия на ОбС.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА