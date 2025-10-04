Кметът на Белица подкрепи новото неделно българско училище в Аспровалта

Кметът на Община Белица Радослав Ревански подкрепи новото неделно българско училище в Аспровалта. На откриване на учебната година в новото неделното българско училище в Аспровалта. Откриването на новата учебна година бе отбелязано с български хора и рязане на лента, на него присъстваха учители, родители и близки на учениците, граждани, видни личности и гости от България.

Г-н Тодор Петров, съветник в Генералното консулство на Р България в гр. Солун, отправи поздравления към дружество „България“ за активната дейност по разпространяване на българския език и развитие на училищната мрежа в Северна Гърция. Благодари на децата и техните родители, че полагат усилия и дори и през почивните дни посещават училище, за да изучават български език, който е и връзката им със семействата им в Родината.

Д-р Станка Колева – училищен ръководител на Училищата „Св Иван Рилски“ в гр. Кавала и гр. Драма, сподели, че Р. Ревански и негови колеги са застанали до тях и че благодарение на община Белица училището вече е оборудвано с всичко необходимо за провеждане на учебните занятия.

След тържествения водосвет и официалната част г-жа Диана заедно с малкия Ангел, ученик в първи клас прерязаха символично лентата на новото училище а всички деца, родители и гости бяха приканени да се почерпят по стар български обичай с питка, мед и шарена сол. И докато децата бяха по класните стаи за да получат своите подаръци осигурени от Община Белица вън се изви кръшно българско хоро.