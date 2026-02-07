Кметът на Благоевград Методи Байкушев откри Държавното първенство по Таекуон-До ITF

Кметът Методи Байкушев откри Държавното първенство по Таекуон-До ITF в дисциплините спаринг и силово чупене.

„Страхотно е, че Държавното първенство се завръща в Благоевград след 7 години. За нас това е голяма радост. Надявам се да покажете най-доброто от себе си, всичко, за което сте тренирали, и да станем свидетели на прекрасни изпълнения в този изключително красив боен спорт. Спорт, който често ни кара да се гордеем с успехите, постигнати от нашите състезатели по целия свят. Пожелавам на всички – на добър час!“, каза кметът, след което награди част от състезателите, завоювали призови места в своите категории.

Турнирът, който включва и квалификации за националните отбори на България, се провежда днес и утре в зала „Скаптопара“.

В първенството участват 26 клуба от цялата страна с над 500 състезатели, които ще премерят сили в отделните дисциплини и ще демонстрират високо ниво на подготовка, дисциплина и състезателен дух.