Кметът на Благоевград М. Байкушев откри ученическия турнир по бокс „Смело сърце“

Кметът Методи Байкушев откри ученическия турнир по бокс „Смело сърце“, който се провежда за четвърта поредна година в Благоевград. В надпреварата участват близо 80 състезатели от боксови клубове от различни градове в страната.

„Неслучайно този турнир се организира със съдействието на Комисията за борба с противообществените прояви. Искаме да Ви напомним, че мястото на крушетата е на ринга и в залата, а не извън нея. България има нужда от бойци-рицари и съм сигурен, че Вашите треньори Ви възпитават именно в този дух.

Боксът е прекрасен спорт за интелигентни хора, каквито знам, че всички вие сте. Бъдете такива и в живота и не забравяйте, че най-голямата победа е да се отнасяш с уважение към хората около себе си и към обществото. Успех!“, с тези думи кметът Методи Байкушев се обърна към младите спортисти, преди да удари първия гонг за начало на двубоите.

Основната цел на турнира е да насърчи спорта сред учениците, да развие дисциплина и състезателен дух и да предостави възможност на младите боксьори да покажат своите умения пред публика.

Домакини и организатори на турнира са благоевградските клубове БК „Пирин“, БК „Македония“, БК „Ротунда“ и БК „Тайсън“. В състезанието участие взеха още клубове от София, Самоков, Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Кюстендил и Перник.

Главни съдии: Мария Джунджурова и Лазар Андреев.

Турнирът „Смело сърце“ е включен в официалния календар на Българската федерация по бокс и постепенно се утвърждава като значимо събитие за развитието на детско-юношеския бокс в региона.