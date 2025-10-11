Кметът на Благоевград назначи работна група за проверка на застрояването в реки и дерета

Работна група, назначена от кмета на Благоевград Методи Байкушев, ще извърши актуална проверка относно законността при застрояването в речни корита и дерета. Това е по същество отговорът на въпросите, които репортер на „Струма“ отправи до общината след потопа, взел 4 жертви в курортното селище „Елените“, което се оказа построено върху река.

За да се установи каква е ситуацията на територията на община Благоевград, в понеделник изпратихме официално запитване до пресцентъра. Вчера, петък, получихме отговори на зададените въпроси, които са били обсъдени на съвещание с общински експерти. Ето какво попитахме и какво ни отговориха:

Моля, да предоставите информация дали има застрояване в речни корита на територията на община Благоевград. В случай, че има такова, моля за справка за изградените обекти, включваща местоположение, статут на обектите- масивни или временни търговски.

1. Моля да ми предоставите информация за строителни книжа: одобрени ПУП-ове, строителни разрешения, разрешения за поставяне на временни търговски обекти, удостоверения за въвеждане в експлоатация.

2. Има ли застроени жилищни сгради в пресъхнали дерета?

3. Какъв е статутът на постройки, ползвани за ресторанти около река Благоевградска Бистрица? Например на „Втори шанс“, „Дива“, „Шери“, „Рай” и др.?

Отговори:

– Във връзка с обилните валежи в последните седмици и наводненията в редица населени места кметът на община Благоевград възложи на назначена от него работна група, да идентифицира всички дерета и речни корита в обхвата на територията на община Благоевград (по закон те са държавна собственост), да направи пространствен анализ за наличието на застрояване на територията им и проверка на законността му, ако има такова.

– Всички Подробни устройствени планове се одобряват само след съгласуване с Басейнова дирекция и РИОСВ.

– Статутът на постройките на ресторантите „Дива“, „Шери“, „Рай” е временен търговски обект. Те са поставени с разрешение на Комисията по преместваеми обекти, което се подновява ежегодно при условие, че не възникне нужда на Общината за ползване на площите, върху които са поставени. За постройката на Кафе-аперитив „Втори шанс“ има одобрен проект от 15.09.1991 г. и Акт за узаконяване № 1741/03.09.1992 г., издаден от Община Благоевград.

В допълнение се посочва, че община Благоевград има утвърдена процедура за почистване на дерета и реки в границите на урбанизираните територии на общината. Това се прави всяка година въз основа на доклад за състоянието на всяка от тези зони и необходимите дейности на почистването им, изготвен от назначена от кмета комисия, която предлага участъците, определя видовете работи за почистване и количествата им. Тази комисия изготвя и програма за планово почистване на речните участъци и дерета от дървесна и храстна растителност в границите/леглата им. Това се извършва от общинско предприятие „Чистота“.

Стоянка Манолева

Припомняме, че по актуалната тема с наводненията отправихме въпроси и към директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград (БДЗБР ) Стоянка Манолева. Оттам ни отговориха, че при проверки на повърхностни водни обекти в Благоевградска област от БДЗБР са установени случаи на застрояване в крайбрежно заливаемите ивици на реки или дерета.

В общините Благоевград, Симитли, Петрич, Сандански и Гърмен е констатирано изграждане на жилищни сгради и стопански обекти в границите на заливаемите ивици. На въпроса дали са установени незаконни строителни обекти и какви са предприетите мерки от страна на БДЗБР – Благоевград, отговорът беше, че за всички случаи са предприемани съответните действия по реда на Закона за водите и са сезирани съответни общински администрации и РДНСК.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА