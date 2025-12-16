Кметът на Благоевград М. Байкушев оттегли предложението за новия начин на изчисляване на такса смет

Кметът на Благоевград Методи Байкушев обяви на пресконференция днес оттеглянето на внесеното в Общинския съвет предложение за въвеждане на нов начин за изчисляване на такса битови отпадъци за 2026 г. Таксата ще продължи да се изчислява на база данъчната оценка на имота, както досега.

Градоначалникът обясни, че основната причина за оттеглянето е удължителният бюджет, който предстои да бъде приет от Народното събрание. Той увери гражданите, че няма да има увеличение нито на такса смет, нито на други местни данъци и такси.

В същото време остават предвидените стимули за разделно събиране на отпадъци. Те включват намаления за домакинства, които събират разделно отпадъци от опаковки, както и за лица, които организират разделно събиране на биоразградими отпадъци. Целта е да се намали количеството отпадъци и да се насърчи предаването им в съответните пунктове.