Кметът на Враца с политически старт от Благоевград – К. Каменов, избра Рила и Пирин за лятната ваканция на децата си

Кметът на Враца Калин Каменов доведе семейството си в Югозапада и в продължение на няколко дни заедно със съпругата му и двете деца обиколиха Рила и Пирин.

Туристическата им обиколка започна от Седемте рилски езера, където успяха да се изкачат на 2300 метра надморска височина, при температура от 10°C.

В Пирин „черешката на тортата“ беше Байкушевата мура, която силно впечатли сина и дъщерята на врачанския кмет. Най-старото иглолистно дърво в България, което е над 1300 годни и е с размери 26 метра височина, 2,5 метра диаметър на стеблото и 7,60 метра обиколка, е оградено заради недобросъвестни туристи, но и от разстояние е доста впечатляващо като гледка.

Животът на Каменов е тясно свързан с Югозапада, защото той започна от Благоевград политическата си кариера. Като студент по право в ЮЗУ два пъти беше президент на студентското правителство, беше сред учредителите на гражданско сдружение ГЕРБ, ПП ГЕРБ и нейната младежка организация МГЕРБ. През 2014 г. бе назначен за заместник-министър на младежта и спорта, а година по-късно стана кмет на Враца, където замина заедно със съпругата си Мария, която отведе от Белица. Двамата се венчаха навръх Цветница в местността Рупите край храма „Света Петка Българска“ на Ванга пред стотици активисти на ГЕРБ. На същото място той направи и прощъпалник на дъщеря си Калина.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





