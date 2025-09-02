Кметът на Горно Дряново се измори да е „контейнер за емоционален отпадък“ на недоволни избиратели и нареди: За отговор на въпроса „Защо няма вода“ звънете на водопроводчика Шукри!

Кметовете на населени места в Благоевградска област масово започнаха да се изморяват от напористите избиратели, които ги търсят на личните телефони по всякакъв повод, и предприеха напомнителна акция, че в съответната община има и други хора около тях, които получават заплати за конкретна дейност.

След като му дойде до гуша да отговаря на въпроса защо няма вода, кметът на гърменското с. Горно Дряново Ибрахим Пингов публикува телефонния номер на водопроводчика Шукри Садъков за всякакви въпроси, свързани с наложения в селото воден режим, за сигнализиране на аварии и други проблеми с водопровода.

„Знаете, че с парите, които събираме за такса вода, се плаща заплатата на водопроводчика, така че след като вие му плащате заплатата, имате право и да му звъните и да се оплаквате.

Кметът не е водопроводчик, не е пъдар, не е полицай, не е социален работник, не е контейнер за емоционален отпадък. Моя е грешката, че в старанието си да ви угодя иззех функциите на други лица и сега те си въртят синджира и се смеят, че всички за всичко псуват кмета“, обясни на съселяните си Пингов.

Без да бяга напълно от отговорност, той все пак направи уточнението, че ако водопроводчикът не обърне внимание на проблема, за който са го сигнализирали, тогава вече хората могат да звънят на кмета, а водопроводчикът ще е в правото си да си търси друга работа.

Пингов отказва вече да приема обаждания и за въпроси, свързани с организацията на движението, паркирането, тротинетките по главната улица, моторите и автомобилите, които се управляват от неправоспособни водачи и др. подобни нарушения – ресорни по този род проблеми са в полицията. Униформените дължат намеса и при междусъседски и други скандали.

„Всички кметове сме наясно, че въпреки че не ни е задължение, се налага да се занимаваме с всички проблеми в населеното място, но когато си има назначени лица за тази работа, да си ги търсят тях“, коментира горнодряновският кмет.

Като Пингов разсъждава и колегата му в с. Огняново Иван Ижбехов. От няколко дни той се опитва да впрегне цялото населениев излавяне на нарушителите, отговорни за разпиляване на товар от ремаркета по улиците на селото. Ижбехов е дал 2 телефона, на които селяните могат да подават сигнали, като за всеки случай съветва жалбоподателите да направят и снимка на въпросната кола, замърсяваща пътя, или поне да запишат регистрационния й номер.

Ибрахим Пингов Иван Ижбехов Стойчо Баненски

Помощ от избирателите поиска и кметът на Банско Стойчо Баненски, който се бори с мотоциклети, автомобили и АТВ-та – някои от тях с модифицирани ауспуси, които фучат с превишена скорост по правите отсечки в града, както през светлата част на деня, така и през късните часове на денонощието. Освен на телефоните на общината Баненски призовава съгражданите си да звънят и в РУ – Банско.

„Публикацията има информационен характер. За други въпроси, моля, използвайте предвидените административни канали на община Банско“, сетил се е да допълни Баненски под поста, който бе качен на личния му профил във Фейсбук, като по този начин се опитва да отбие информаторите, които ще започнат да му звънят за всяка улична тротинетка.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





