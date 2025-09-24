Кметът на Гоце Делчев Вл. Москов се срещна с Любо Ганев

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов проведе среща с председателя на Българската федерация по волейбол Любо Ганев. По време на разговора бяха обсъдени перспективите за развитие на волейбола в общината, възможностите за допълнително финансиране на спортните клубове, както и инициативи за модернизиране и разширяване на спортната инфраструктура.

Кметът поздрави председателя на федерацията Любо Ганев за успехите на националния отбор по време на световното първенство. Двамата си пожелаха успех на България в предстоящия четвъртфинален мач срещу САЩ.





