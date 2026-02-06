Кметът на Гоце Делчев се срещна с отбора на „Пирин-64“ – шампион по хандбал за младежи до 19 години

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов се срещна с отборът на Хандбален клуб „Пирин-64“ Гоце Делчев, който спечели купата на България по хандбал за младежи до 19 годишна възраст. На срещата присъства и заместник-кметът Богдан Боцев, който е и президент на хандбалния клуб. В началото на срещата треньорът на отбора-шампион Тодор Русков благодари на кмета на община Гоце Делчев за безрезервната подкрепа през годините и му подари плакет и медал за завоюваното първо място.

Отборът на „Пирин-64“ Гоце Делчев спечели Купата на България по хандбал за младежи до 19 години, след като на финала се наложи с 28:24 над отбора на „Локомотив“ Горна Оряховица. С успеха си съставът от Гоце Делчев завърши турнира на първо място и завоюва трофея в конкуренцията на водещи младежки отбори в страната.

Треньорът на ХК „Пирин-64“ Тодор Русков сподели, че този успех е резултат от ясна цел, последователна работа, отговорност и всеотдайност от страна на младежите. Голяма част от тях играят и в мъжкия отбор, а това е предпоставка за още по-добри бъдещи резултати за хандбалния клуб.



„В нашия град хандбалът е спорт с големи традиции и затова ние съпреживяваме всеки ваш успех и се вълнуваме за всеки мач. Благодарим ви за прекрасното представяне и ви пожелаваме още много успехи не само в спорта, но и в учението, както и в професионалната ви реализация за в бъдеще“, каза кмета Владимир Москов. Той отново припомни, че общинското ръководство винаги е на разположение и ще подкрепя по всякакъв начин спортните клубове в Гоце Делчев, за да развиват своята дейност и да привличат повече деца, които да се занимават със спорт.

Като признание за високите спортни постижения, кметът на община Гоце Делчев връчи ваучер на всеки един от 16-те участници в отбора, както и на техния треньор Тодор Русков, с които да си помогнат в осигуряването на спортна екипировка.