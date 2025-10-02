Кметът на Долно Осеново Алекси Крънчов стана баща за втори път

В село Долно Осеново цари истинска радост – кметът Алекси Крънчов празнува едно от най-светлите събития в живота на човек – раждането на втора рожба. Гордият баща и щастливата майка Антония се радват на появата на втория им син, който ще носи красивото име Антон. Семейството е благословено с още едно слънчице, което да топли дома им, а радостта се споделя и от всички жители на селото.

„Нека малкият юнак расте здрав, щастлив и обичан, да носи името си с чест и да радва родителите и братчето си с безброй усмивки и успехи – орисаха жителите на Долно Осеново. – На кмета Крънчов пожелаваме още повече сили и вдъхновение – както за семейството, така и в служба на хората от селото. Празнува не само един баща, а и цялото село, защото всяко ново дете е надежда и благословия за бъдещето”, щастливи са хората на Долно Осеново.

ИВАН ИВАНОВ