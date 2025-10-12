Първан Дангов недоволен от работата на „Кюстендилска вода“, настоява за възстановяването на главни улици до края на месеца

Кметът Първан Дангов е категоричен, че не е доволен от работата на консолидирания воден оператор. По думите му очакванията са били за по-добра работа, които обаче на този етап не се оправдават.
„Организацията на работата на „Кюстендилска вода“ не отговаря на изискванията, които бяха заложени в началото. А именно – реагиране на действия по отстранявания на аварии, което е ненавременно не само в града, а и в селата. Също така се наблюдава отстраняването на аварии проформа. Веднага ще отворя скоба какво имам предвид – това е засипване на мястото на авариите с маса, която е изкопана под формата на кал и тиня. Слагат това, вместо да положат чакъл и да уплътнят дупката с инструменти, за да не се получават после пропадания и аварии на автомобилите“, коментира градоначалникът.
По-конкретно той посочи останалите зеещи дупки след аварии в село Яхиново, където положението е доста притеснително.
„Да, разбирам, че водопроводната ни система е стара и се касае за много инвестиции. Ние обаче разработваме доста проекти и искаме водопроводите да бъдат подменени. Но отстраняването на авариите от страна на „Кюстендилска вода“ не отговаря на изискванията. Не знам кой го извършва и по какъв начин“, допълни Първан Дангов.
Кметът на Дупница завърши, че след проверка на новосформирания Общински инспекторат той е изпратил писмо до областното водно дружество. В него той е описал всички нередности и невъзстановени аварии. Множество жители са сигнализирали в деловодството на общинската администрация, че въпреки подаваните от тях сигналиq все още не са взети мерки.
„Дадох им определен срок – до 31 октомври да бъдат асфалтирани основни улици, където е нарушено асфалтовото покритие. Подчертавам, става дума за главните пътища, а не за второстепенни такива“, каза още градоначалникът.
Той завърши, че все още налице е и проблемът с качеството на питейната вода в село Баланово, докато в селата Джерман и Тополница продължават да имат грижи с водоподаването.
ДИМИТЪР ИКОНОМОВ