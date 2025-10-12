Първан Дангов недоволен от работата на „Кюстендилска вода“, настоява за възстановяването на главни улици до края на месеца



Кметът Първан Дангов е категоричен, че не е доволен от работата на консолидирания воден оператор. По думите му очакванията са били за по-добра работа, които обаче на този етап не се оправдават.

„Организацията на работата на „Кюстендилска вода“ не отговаря на изискванията, които бяха заложени в началото. А именно – реагиране на действия по отстранявания на аварии, което е ненавременно не само в града, а и в селата. Също така се наблюдава отстраняването на аварии проформа. Веднага ще отворя скоба какво имам предвид – това е засипване на мястото на авариите с маса, която е изкопана под формата на кал и тиня. Слагат това, вместо да положат чакъл и да уплътнят дупката с инструменти, за да не се получават после пропадания и аварии на автомобилите“, коментира градоначалникът.

По-конкретно той посочи останалите зеещи дупки след аварии в село Яхиново, където положението е доста притеснително.

„Да, разбирам, че водопроводната ни система е стара и се касае за много инвестиции. Ние обаче разработваме доста проекти и искаме водопроводите да бъдат подменени. Но отстраняването на авариите от страна на „Кюстендилска вода“ не отговаря на изискванията. Не знам кой го извършва и по какъв начин“, допълни Първан Дангов.

Работници на „Кюстендилска вода“ отстраняват проблемите по дупнишките главни улици, но после не ги асфалтират На много места улиците изглеждат по този начин след поредната ВиК авария /сн. 3,4/ сн.4



Кметът на Дупница завърши, че след проверка на новосформирания Общински инспекторат той е изпратил писмо до областното водно дружество. В него той е описал всички нередности и невъзстановени аварии. Множество жители са сигнализирали в деловодството на общинската администрация, че въпреки подаваните от тях сигналиq все още не са взети мерки.

„Дадох им определен срок – до 31 октомври да бъдат асфалтирани основни улици, където е нарушено асфалтовото покритие. Подчертавам, става дума за главните пътища, а не за второстепенни такива“, каза още градоначалникът.

Той завърши, че все още налице е и проблемът с качеството на питейната вода в село Баланово, докато в селата Джерман и Тополница продължават да имат грижи с водоподаването.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

