Кметът на Дупница П. Дангов грабна мотиката, вади картофи от общинската зеленчукова градина в Крайници

Кметът на Дупница Първан Дангов напусна кабинета си и грабна мотиката, за да вади картофи и други култури от общинската зеленчукова градина в Крайници.

„В общинската зеленчукова градина на Дупница кипи усилена работа по изваждането на картофите. В дейността се включиха служители на общината, а лично участие взе и кметът Първан Дангов, който показа, че добрият пример започва отгоре”, съобщиха на официалната си страница от администрацията.

„С общи усилия произвеждаме чисти, местни зеленчуци, които ще стигнат до социалните и детските заведения в Дупница. Освен картофите през годината в градината бяха засети и други култури. Всички те ще бъдат използвани за приготвяне на здравословна храна за най-нуждаещите се. Това е реална помощ и грижа за хората. Такава имаше и преди 22 години в първия ми мандат. Инициативата е моя“, сподели кметът и посочи, че в общината има земи, които са приведени в добър екологичен вид. В тях могат да работят хора от Бюрото по труда, администрацията и предприятията.

„Благодарим на всички, които се включиха и подкрепят инициативата! Заедно правим Дупница по-добро място!”, добави градоначалникът.

ИВАН ПЕТРОВ