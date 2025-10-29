Кметът на Дупница П. Дангов осъден на 3 м. условно и 500 лв. глоба за телефонна закана към полицейския шеф Й. Зарев (ОБНОВЕН)

Кметът на Дупница Първан Дангов бе осъден на 3 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок и 500 лв. глоба за отправена закана към местния полицейски началник гл. инспектор Йордан Зарев.

С присъда на съдия Кристина Панкова от РС – Благоевград той бе признат за виновен за престъпление по чл. 144, ал. 2 от НК за това, че на 15 март 2024 г. около 11:47 ч. се обадил по телефона на местния полицейски началник гл. инспектор Йордан Зарев и му се заканил с думите: „Щом искаш война, ще получиш война, ще те приключа теб и твоето семейство“. Присъдата бе постановена днес, когато се проведе последното заседание по делото, което бе изнесено в Благоевград след отводи на съдиите от Дупница. В обвинителната си пледоария прокурор Радослава Митева поиска минимално наказание за кмета заради многобройните смекчаващи отговорността обстоятелсва – чисто съдебно минало и безупречно поведение по време на процеса. Адвокат Емануил Йорданов заяви, че цялата история е съшита с бели конци след зле проведена полицейска операция. В защитната си пледоария той посочи, че не са били предоставени трафичните данни, за да се установи имало ли е въобще такъв разговор, бил ли е в кабинета на полицейския началник неговият заместник Радослав Стоилков, който чул на високоговорител отправената закана.

„Излиза, че шефът на дупнишката полиция сериозно се е уплашил от кмета, който казал, че ще свика пресконференция за убито куче и може да му навреди. Правото да се дава и получава информация е гарантирано от Конституцията. Как чрез една пресконференция може да се навреди?”, попита адвокат Йорданов и акцентира върху свидетелските показания на директора на ОД на МВР – Кюстендил ст. комисар Светослав Григоров. Той твърди, че началникът на РУ – Дупница гл. инспектор Йордан Зарев не е бил притеснен, когато му се е обадил по телефона за случая. Роднините на Зарев казват, че е бил притеснен, като най-краен е бащата, според когото Дангов може да ги застреля, защото е ловджия и има пушка. В заключение адвокат Йорданов заяви, че обвинението е недоказано и Дангов трябва да бъде оправдан.

За оправдателна присъда пледира и вторият адвокат Христо Кутиев, който анализира показанията на три групи свидетели. В едната са очевидците на разговора – началникът и заместникът му, във втората – онези, на които е преразказан, и в третата – общински съветник от ГЕРБ и директорът на ОД на МВР – Кюстендил. Разговорът започнал като работен, след което Зарев включил високоговорителя на телефона си точно когато Дангов отправил заканата. Заместникът му Стоилков я чул и само нея запомнил, и нищо друго, което за адвоката е необяснимо. Роднините пък били заинтересовани да твърдят, че Зарев се е почувствал зле, което е разбираемо от човешка гледна точка. Д-р Славчев, който изготвил съдебномедицинската експертиза, счита, че хипертоничните проблеми на полицейския шеф били отпреди това. Защитникът заяви, че няма нито едно доказателство, че Дангов може да реализира заканата и застраши живота на Зарев. Двамата са били в перфектни отношения и дори да е имало епитети и изрази, те са били емоционални и не са могли да предизвикат основателен страх в полицейския началник.

В правото си на лична защита Дангов заяви, че не e извършил деянието и не е имал намерение, тъй като със Зарев се познават от дълго време и въпреки процеса не са прекъснали служебната си комуникация. Последната дума на кмета на Дупница беше, че е невинен.

След финала на защитните пледоарии прокурор Митева поиска от съдията право на реплика, за да опровергае, че процесът е политически.

„Аз съм била политически неутрална с над 20- годишна практика. Познавам над 20 г. г-н Първан Дангов, а г-н Емил Гущеров още като ученичка. Разследването е проведено обективно и започна по мое дежурство, което е определено по график месец по-рано. Справката от телефонните оператори не е представена заради изтеклия срок. А хипертонията може да бъде и моментно състояние“, каза прокурор Митева. Накрая тя заяви, че се отказва от свидетелските показания на Емил Гущеров и иска да бъдат заличени.

Адвокат Йорданов пожела да се извини на прокурорката и уточни, че като казва, че процесът е политически, не визирал нея, а координатора на ГЕРБ Ивайло Константинов, който изпратил жалба до главния прокурор за това, че кметът уволнява общински служители, без да е посочено едно име. Прокурорката пък се коригира, че не искала заличаване на свидетелските показания на Гущеров, а да не се кредитират. След 1 час размисъл съдия Кристина Панкова прочете присъдата си, с която призна кмета на Дупница за виновен.

На излизане от съдебната зала Първан Дангов заяви: „Присъдата е несправедлива. Ще обжалваме и ще докажем истината“.

„Имаме 15-дневен срок за обжалване. Ще изчакаме мотивите на съдебния състав. Аргументите, които приведохме в защитната пледоария, са достатъчно солидни и не само разколебават обвинителната теза, а са с огромна убеденост, че не е реализиран престъпен състав”, заяви адвокат Кутиев.

Съдия Панкова обяви, че мотивите за осъдителната присъда ще бъдат изготвени в двумесечен срок.

Припомняме, че делото стартира преди 8 месеца в РС – Благоевград и в няколко заседания бяха разпитани 10 свидетели и изслушани вещите лица. Наказателният процес започна с искане на адвокат Емануил Йорданов (бивш вътрешен министър в кабинета на Иван Костов и ексдепутат на СДС от Кюстендилска област) за отвод на дупнишката прокурорка Радослава Митева заради съмнения в нейната безпристрастност, тъй като е отказала доказателствени искания в хода на разследването. Искането за отвод бе подкрепено от втория софийски адвокат Христо Кутиев. Прокурорката заяви, че досъдебното производство е водено по правилата на НПК, всички искания са изпълнени, но не са изцяло осъществени. Това се отнася за телефонните записи, тъй като не са предоставени от мобилните оператори, понеже срокът им за съхранение е 6-месечен. Адвокат Маринов, който представлява на делото полицейския шеф Зарев, се солидаризира с прокурора.

Съдия Панкова отхвърли искането за отвод като неоснователно и започна разпит на свидетелите. Пръв даде показания полицейският шеф Йордан Зарев, който обясни, че над 20 г. работи в МВР като разследващ полицай. От 18 януари 2024 г. е назначен временно за началник на РУ – Дупница, а след това за титуляр.

„С Дангов се познавам от 15 г., тъй като е бил вещо лице по ветеринарни експертизи по дела, като отношенията ни бяха нормални, човешки. След като бе избран за кмет на последните местни избори, имахме работна среща за безопасността на движението и видеонаблюдението в Дупница. На 15 март 2024 г. кметът ми се обади около обяд по телефона и ме попита какво е това писмо, което съм му изпратил. Обясних му, че сме изискали документи за прекратени трудови правоотношения на служители в общината във връзка с разпоредена проверка на прокуратурата. Стори ми се изнервен и агресивен, поради което го включих на високоговорител, за да слуша разговора и моят заместник, който беше в кабинета ми. Кметът заяви, че ще даде пресконференция, на която ще разкаже как преди години с баща ми по време на лов сме убили куче, и се закани да съсипе мен и семейството ми. Разговорът продължи около 2 минути, бях шокиран, почувствах се зле, заболя ме главата в тила – бях вдигнал кръвно. Уведомих директора на ОД на МВР – Кюстендил ст. комисар Светослав Григоров за случая и изготвих докладна записка. Още в същия ден бях разпитан от разследващ полицай при условията на неотложност. След като се прибрах вкъщи, разказах на жена си. През почивните дни не бях на себе си. Постоянно си мислех какво може да последва. А историята с кучето е стара, имаше досъдебно производство, което установи, че не е застреляно от баща ми. Ръката ми започна да изтръпва, бях вдигнал кръвното и ходих на лекар”, заяви Йордан Зарев. Приел заканата като реална и сериозна, тъй като кметът разполагал с възможности да я осъществи. Притеснил се за близките си и затова инсталирал приложения в телефоните на жена си и дъщеря си за местонахождението им.

На въпроса на адвокат Йорданов от какво точно се е страхувал Зарев отговори, че Дангов имал служебно оръжие, а човек в афект може да извърши всичко, включително и убийство. Опасявал се от медийно развитие по случая, както и станало. В електронни сайтове се появила информация, която обаче не била подадена от него, тъй като той не комуникирал с медиите, имало си полицейски бюлетин. На въпрос на адвокат Кутиев след коя реплика на Дангов е решил да включи телефона си на високоговорител Зарев каза: „След като ме попита „Какво е това писмо, което си ми изпратили?” и тонът му не ми хареса”. Той уточни, че знаел, че Дангов е ловец, а след като станал кмет, си закупил оръжие, за което той му подписал разрешителното като шеф на РУ – Дупница.

Относно здравословното си състояние Зарев заяви, че се е лекувал около 10 дни. Прегледът при лекар установил, че има начална форма на хипертония, но не пиел хапчета за високо кръвно. Приемал 4 пъти на ден таблетки мента, глог и валериан. Посетил и психиатъра д-р Паризов в МЦ „Асклепий“, който не му предписал лекарства, а издал документ от прегледа. На въпроса на адвоката той заяви, че е бил в стресова ситуция, и бе категоричен, че никой не си е позволявал в дългогодишна му практика да му упражнява натиск или заплашва. Той обаче не е ползал болничен и не е уведомил директора на ОД на МВР – Кюстендил, че се нуждае от специализирана психологична помощ или от консултация с експертите от Института по психология на МВР.

В следващо заседание бе разпитан като свидетел директорът на ОД на МВР – Кюстендил ст. комисар Светослав Григоров, който заяви, че Зарев не е бил притеснен.

„Не съм го изпращал за консултация в Института по психология на МВР. Не съм получавал информация за промяна в психическото му състояние”, заяви полицейският директор. На въпрос на адвокат Йорданов дали Дангов е извършил престъпление отговорът на полицейския директор беше „Не“.

Въпроси имаше и от прокурор Радослава Митева, на които ст. комисар Григоров отговори, че след телефонния разговор със Зарев той се е разпоредил със случая да бъде запознат дежурният прокурор. Тогава дежурна била същата прокурорка Митева. Полицейският директор уточни, че Зарев е подал и писмен доклад след случая. Повече не са говорили за това, тъй като било образувано досъдебно производство.

„Разговаряли сме многократно служебно. Зарев не беше притеснен“, категоричен беше ст. комисар Григоров. С тези показания полицейският директор разклати обвинителната теза, че неговият подчинен е бил изплашен от телефонните закани на кмета. Тъй като каквато и да е закана се приема за престъпление само ако е предизвикала основателен страх, което се доказва чрез свидетели.

Вчера съдия Кристина Панкова счете, че има престъпление и че Първан Дангов е виновен. Дали така ще реши въззивният съд, или ще го оправдае, предстои да разберем. Докато няма влязла в сила присъда, 55-годишният кмет на Дупница е невинен.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА