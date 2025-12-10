Кметът на Дупница П. Дангов подписа договор с „Грома Холд“ за мащабната реконструкция на водопроводната мрежа в село Яхиново на стойност почти 9 млн. лв.



Кметът на Дупница Първан Дангов е подписал договор за дългоочаквания ремонт на водопроводната мрежа в село Яхиново. За фирма изпълнител е избрана „Грома Холд“ ЕООД с управител Виктор Велев. Градоначалникът и ръководителят са се срещнали, за да парафират контракта, а след това са обсъдили и важни детайли около предстоящите мащабни строително-ремонтни дейности. Стойността на обществената поръчка е 8 832 634 лева с ДДС. Заложено е и авансово плащане, което може да бъде до 20% от цялата сума.

ВиК мрежата в село Яхиново се нуждае от спешен ремонт



Както вече писахме, преди десетина дни заместник-кметът по строителни дейности Бойко Христов сподели пред репортер на ,,Струма“, че вече има подписано споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно финансирането. Той допълни, че се очаква държавата да преведе аванс в първите дни на 2026 година, след което ремонтът ще може официално да стартира. Очакваното авансово плащане трябва да бъде малко над 4 милиона лева. В договора с МРРБ е било подчертано, че именно подобна сума е максимумът, който може да бъде отпуснат на кметството.

Водопреносната мрежа в Яхиново в момента се състои основно от етернитови и стоманени тръби със средна приблизителна възраст на полагане 50 години. Проектът предвижда изграждане на нова мрежа с модерни полиетиленови тръби, които са много по-устойчиви. Планирано е да бъдат подменени и сградните отклонения към домовете на яхинци, което ще доведе до по-надеждното им водоснабдяване. Местните жители се надяват, че финансиране ще бъде осигурено и ще имат по-чиста вода и по-голямо спокойствие, че няма да останат без водоподаване заради поредната спукана тръба.

Водоснабдителната норма на селото е изчислена на 99 литра на човек на ден. Това е средното количество на жител на Яхиново и идва на база реални данни от ВиК оператора от подадената и отчетена вода за последните 4 години.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

