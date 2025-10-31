Кметът на Елешница Вл. Фръндев се ожени за любимата Венцислава, градоначалникът на Разлог Кр. Герчев лично бракосъчета двойката и нарече: Да изпълнят дома си с деца и радост

Кметът на село Елешница Владимир Фръндев влезе в редиците на семейните хора. Той се ожени за приятелката си Венцислава Шаркова. Двамата си казаха заветното „Да“ пред роднини и приятели. На новобрачните кумува семейство Макрееви.

Кметът на община Разлог Красимир Герчев влезе в ролята на длъжностно лице и бракосъчета младата двойка в кметство Елешница.

Герчев тържествено връчи на двойката свидетелство за сключен граждански брак и им пожела дълъг и хармоничен брак.

„Пожелавам на новото семейство да поемат по дълъг и щастлив семеен път, взаимно да се подкрепят, да изпълнят дома си с деца и радост, да се държат за ръце и в добри, и в трудни моменти, да изградят здраво и щастливо семейство.“ – нарече още Красимир Герчев.